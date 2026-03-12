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Convidados especiais e herdeiros de mestres: como será o concerto da Ospa que celebra os 400 anos das Missões

Espetáculo com regência de Manfredo Schmiedt reunirá nomes como Érlon Péricles, Lucio Yanel, Ernesto e Neto Fagundes, e Shana Müller

Camila Bengo

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