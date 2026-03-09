Música

Toque de mestre
Notícia

Conheça o requisitado afinador de pianos gaúcho que já trabalhou com Paul McCartney e Guns N' Roses

Person Losekann Fontes fala sobre os mais de 40 anos de experiência e recorda a vez em que Jamie Cullum subiu em um piano seu durante show

André Malinoski

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