Música

Eles voltaram!
Notícia

BTS divulga nome das faixas de novo álbum; saiba quando será lançado

Serão 14 músicas inéditas desenvolvidas no segundo semestre de 2025 após pausa para cumprimento do serviço militar. Grupo se apresentará no Brasil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS