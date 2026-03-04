Grupo retornará aos palcos em apresentação no dia 21 de março. ANGELA WEISS / AFP

O perfil oficial do grupo sul-coreano BTS anunciou, nesta terça-feira (3), por meio do Instagram, os títulos das 14 faixas inéditas que compõem o novo álbum Arirang (veja abaixo).

O projeto foi apresentado como um lançamento especial dedicado aos fãs que permaneceram ao lado do septeto durante o período de pausa para que os integrantes cumprissem o serviço militar obrigatório no país. O lançamento está marcado para 20 de março.

Será o primeiro álbum de canções inéditas do BTS desde Map of the Soul: 7, lançado em 2020. Serão 14 músicas inéditas, produzidas ao longo do segundo semestre de 2025. As versões físicas e digitais do álbum já estão em pré-venda, conforme a CNN.

Quais as faixas do novo álbum do BTS

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round Normal Like Animals They Don't Know 'bout Us One More Night Please Into the Sun

Retorno aos palcos e documentário

A primeira apresentação de retorno do grupo deve ocorrer no dia 21 de março, às 8h (horário de Brasília), ao vivo, na Netflix.

Ainda em 2026, eles se apresentarão em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Outra novidade é que eles estrearão um documentário na plataforma de streaming para marcar o reencontro.

Intitulada BTS: O Reencontro, a produção irá mostrar os bastidores da criação do novo disco. A gravação será lançada no dia 27 de março.

Segundo publicações da Netflix, o primeiro trailer do documentário será lançado ainda nesta quarta.