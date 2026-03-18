Aos 103 anos, morre mãe de Ney Matogrosso

Dona Beita foi ativa nas atividades rurais do sítio de Ney Matogrosso até os cem anos. Reprodução / Instagram: @neymatogrosso

A mãe do cantor Ney Matogrosso, dona Beita, morreu aos 103 anos na terça-feira (17). A informação foi confirmada pelo perfil oficial do cantor nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada... e hoje, ela descansou", diz a postagem. "Que seu descanso seja leve e que o coração encontre a serenidade nesse adeus".

Beita de Souza Pereira morava com Ney no apartamento do cantor no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Em declarações recentes, o artista afirmou que, por vezes, a mãe já não o reconhecia mais. Ele também contou que, até os cem anos, a matriarca o ajudava a cuidar de seu sítio em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro.

Dona Beita, apesar da idade, não apresentava problemas graves de saúde. Porém, devido a quedas de pressão nos últimos tempos, precisou de atendimento médico. Em junho de 2024, quando completou 102 anos, Ney postou uma foto da mãe em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: "Minha mãe com 102!!!"

Tanto no livro Ney Matogrosso: A Biografia, do jornalista Julio Maria, quanto no filme Homem com H, de Esmir Filho, Beita é retratada como uma mulher forte, que sempre apoiou o filho. Com o pai, o militar Antônio Matogrosso Pereira, no entanto, o cantor teve uma relação difícil, sobretudo na infância e na adolescência.

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