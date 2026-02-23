Rush anuncia show no Brasil em 2027; veja datas e locais

A banda de rock canadense Rush virá ao Brasil em 2027. O grupo anunciou nesta segunda-feira (23) as datas da turnê Fifty Something na América do Sul, no Reino Unido e na Europa.
Os shows começam em junho deste ano, em Los Angeles, na Califórnia. Já as apresentações na América do Sul começam em janeiro por Buenos Aires, na Argentina. As cidades brasileiras a receberem a apresentação são Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília (veja datas abaixo).
Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira (27) pelo site oficial da banda para o público geral. Já os membros do Rush Fan Club e RushBackstage podem adquirir as entradas a partir de terça-feira (24).
Rush no Brasil em 2027
- 22/1: Curitiba | Arena da Baixada
- 24/1: São Paulo | Allianz Parque
- 30/1: Rio de Janeiro | Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão)
- 1º/2: Belo Horizonte | Estádio Mineirão
- 4/2: Brasília | Arena BRB Mané Garrincha
Buscas no Google Trends
O termo "Rush" gerou mais de 200 buscas no Google Trends nesta segunda-feira (23), com aumento de 500% no interesse dos usuários.