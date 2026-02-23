Rush anuncia show no Brasil em 2027; veja datas e locais

Rush anunciou as datas da turnê "Fifty Something", incluindo shows no Brasil. Rush / Divulgação

A banda de rock canadense Rush virá ao Brasil em 2027. O grupo anunciou nesta segunda-feira (23) as datas da turnê Fifty Something na América do Sul, no Reino Unido e na Europa.

Os shows começam em junho deste ano, em Los Angeles, na Califórnia. Já as apresentações na América do Sul começam em janeiro por Buenos Aires, na Argentina. As cidades brasileiras a receberem a apresentação são Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília (veja datas abaixo).

Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira (27) pelo site oficial da banda para o público geral. Já os membros do Rush Fan Club e RushBackstage podem adquirir as entradas a partir de terça-feira (24).

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Rush no Brasil em 2027

22/1: Curitiba | Arena da Baixada

24/1: São Paulo | Allianz Parque

30/1: Rio de Janeiro | Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão)

1º/2: Belo Horizonte | Estádio Mineirão

4/2: Brasília | Arena BRB Mané Garrincha

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