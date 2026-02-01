Simone Mendes fez sua estreia em carreira solo no Planeta Atlântida 2026; a sertaneja veio em 2018 ao lado da irmã, Simaria. Renan Mattos / Agencia RBS

“Erro gostoso” foi imaginar que o Planeta Atlântida resistiria em silêncio à chegada de Simone Mendes. Bastou os primeiros acordes sertanejos da banda da cantora ecoarem, por volta das 22h50min deste sábado (31), para que o público se entregasse às gostosuras da incorreção, provando que a fase solo da ex-dupla de Simaria é tudo, menos um engano.

A presença da artista no line-up reforça a crescente que é o sertanejo dentro do Planeta Atlântida. Nos últimos anos, o gênero deixou de ser exceção para se tornar parte central da programação, conquistando cada vez mais protagonismo no festival — que, ao longo dos últimos 30 anos, acompanhou as tendências musicais do país. Há uma década o sertanejo é o estilo mais ouvido pelos brasileiros nas plataformas de música, e o show incendiário comandado por Simone Mendes mostrou o porquê.

Em clima de celebração, ela conduziu o espetáculo com a segurança de quem sabe que está no auge. Saudade Proibida foi a canção responsável por iniciar a festa, trazendo ao palco uma Simone linda, poderosa, magnética e gigante — contrastando com o 1m52cm que tem de altura.

Como quem não precisa economizar sucessos, a artista soltou logo seus maiores hits. Erro Gostoso, Dois Fugitivos, Regime Fechado e Dois Tristes colocaram os planetários para cantar e dançar ao som da sofrência sertaneja, elaborando sobre fins de relacionamento e crises conjugais.

Mas apesar das temáticas, havia uma sensação de alegria coletiva. Cantando todas as músicas sem nenhuma interrupção, o público parecia vibrar, também, por causa do sucesso alcançado pela artista, como se ela fosse uma amiga pela qual se torce.

— Ela merece tanto isso — comentou uma planetária do setor Premium, diante do coro que se formava na Saba música após música.

Com Daqui Pra Sempre, parceria com Manu Bahtidão, a sertaneja deu uma pausa na sofrência e colocou o público para bailar ao som do tecnomelody. A canção abriu o bloco dedicado às músicas dela que transitam por outros estilos, a exemplo de P do Pecado, pagode gravado com o Menos é Mais. Sucesso absoluto, a música figura entre as mais ouvidas do Spotify brasileiro desde seu lançamento, em abril do ano passado.

Voltando ao habitat artístico natural, Simone iniciou um bloco de feminejo — subgênero que exalta a força e a independência femininas. Faixas como Mulher Foda soaram como manifesto, arrancando aplausos e gritos de identificação, especialmente entre as mulheres planetárias, para quem ela dedicou as músicas.

Meu Violão e o Nosso Cachorro marcou a entrada da artista no cancioneiro que construiu ao lado da irmã, Simaria. As duas encerraram a trajetória de dupla em 2022, após uma série de desentendimentos públicos. Mas tudo parece ter ficado para trás. Simone só queria saber de botar uma moda boa e curtir a noite de patroa, como pede a letra de Loka.

Durante a canção, a artista comandou um desafio irrecusável na Saba. Orientando diferentes setores a levantarem as mãos ao alto, negociou, em tom de brincadeira, que quem cantasse mais alto ganharia R$ 50 mil, além de uma viagem em seu jatinho. Quem diria não a um competição dessas?

Depois, Simone resolveu se dirigir diretamente aos casados. Em um momento meio Laura Muller, a ícone sexóloga do programa Altas Horas, a sertaneja dissertou sobre a frequência sexual durante o matrimônio.

— Quando começa é aquele fogo todo. Depois de casados, é uma vez por semana, de 15 em 15 dias... — disse, prometendo ensinar os homens a reverterem o cenário:

— Não adianta você passar o dia reclamando e sendo chato, que ela não vai liberar pra você. Tem que agradar a sua esposa, tratar ela bem. E fazer o pix!

Depois da "aula", Simone homenageou outra especialista em questões conjugais: Marília Mendonça, a rainha da sofrência, eterna no coração dos brasileiros. A coleguinha cantou Infiel e Como Faz com Ela, celebrando a memória da amiga, que morreu em 2021.

Leia Mais Em sua estreia no Planeta Atlântida, Belo mexe com o coração do público na Saba

Com uma versão remixada de Ai, Ai, Ai, de Venassa da Mata, Simone anunciou que o show estava chegando ao fim. O público, por sua vez, puxou um coro de "Eu não vou embora", ao que ela concordou em cantar "só mais uma". Mas não qualquer uma: Evidências, de Chitãozinho e Xororó. O Planeta Atlântida virou uma catarse coletiva, que levou planetários de diferentes gerações a "darem a vida" cantando o clássico supremo do sertanejo.