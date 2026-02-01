Música

Uma verdadeira "mulher foda"
Notícia

Poderosa e gigante, Simone Mendes mostra o que é ser uma diva sertaneja no Planeta Atlântida

Em clima de celebração, cantora conduziu o espetáculo com a segurança de quem sabe que está no auge

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS