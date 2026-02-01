Planeta Atlântida celebra 30 anos com reverências e novidades

Planeta Atlântida 2026 teve mais de 30 nomes de peso nos dois palcos, sem contar as dezenas de atrações que rolaram em diferentes ativações. Renan Mattos / Agencia RBS

Há coisas que seguem constantes desde 1996. Ainda há o mesmo frio na barriga do planetário ao ver aquele artista favorito subir ao palco. A plenitude sentida ao obter um espaço na grade. O deslumbramento ao aparecer no telão. Achar um canto para descansar sentado. Ficar sem voz de tanto cantar alto. Permanecer na festa até amanhecer. A saudade ao rever as fotos daquele dia anos depois.

Não é à toa que, na edição que celebra seus 30 anos, o Planeta Atlântida teve como tema “O sentimento não muda”. Foi um evento especialmente marcado pela nostalgia, reverenciando artistas e estéticas presentes na história do festival. Por outro lado, foi um Planeta que não esqueceu de olhar para a frente.

Com ingressos esgotados, entre sexta-feira (30) e sábado (31), 80 mil pessoas compareceram à Saba, em Xangri-lá, no Litoral Norte. Foram mais de 30 nomes de peso nos dois palcos, sem contar as dezenas de atrações que rolaram em diferentes ativações. Mais de 24 horas de shows em dois dias.

Entre as dezenas de atrações, havia o frescor de caras novas, além da pluralidade de estilos. Afinal, um bocado de coisa aconteceu desde 1996.

Para exemplificar, a primeira atração do Palco Atlântida na sexta foi a jovem cantora catarinense Isa Buzzi, 23 anos, promessa do pop rock que fez uma apresentação cativante. No segundo dia, a banda Bella e o Olmo da Bruxa comprovou que há renovação no rock gaúcho com um show contundente.

Novos ritmos que ganharam espaço nos últimos anos passaram pelo Planeta em 2026, caso do trap de Veigh, Brandão, Wiu e Matuê, todos com apresentações explosivas. O piseiro fez sua estreia no festival com seu maior expoente na atualidade, João Gomes. Aos 23 anos, o cantor pernambucano encantou a Saba e provou por que foi eleito pela revista GQ Brasil como “O Homem do Ano na Música” em 2025.

Ainda entre as novidades, Ebony tem despontado no cenário do rap e fez um show intenso. O projeto de música eletrônica gaúcho Baile da Syon animou a galera na madrugada de sábado.

O clássico mix do Planeta

O Planeta Atlântida é um evento por onde passam os nomes mais quentes do país. No primeiro dia, Anitta conquistou os planetários com um show rebolativo e incendiário, enquanto Luísa Sonza se destacou pela entrega no palco. Ludmilla promoveu o show mais versátil do Planeta no sábado, com funk, R&B, pagode e muito mais. Belo, que está no ar na novela Três Graças, estreou no Planeta mexendo com as emoções dos presentes com seu pagode romântico.

Falando em pagode, o grupo mais ouvido no país em 2025 fez bonito: com participação de Matheus Fernandes, Menos é Mais agitou a Saba com seu pagode eclético.

E teve sertanejo: Zé Neto e Cristiano trouxeram suas sofrências, Simone Mendes foi soberana no palco e Diego & Victor Hugo emocionaram os fãs. Sem esquecer da música eletrônica de Alok e do funk de Dennis e do Bonde do Tigrão, que mantiveram a energia alta na Saba até o raiar do sol neste domingo.

Ainda teve o reggae do Maneva. No show potente do Raimundos, rodas punks foram abertas na Saba. Falando nisso, o rock gaúcho também foi representado por Nenhum de Nós, Reação em Cadeia e o super show da Comunidade Nin-Jitsu com Vera Loca, Da Guedes, Duda Calvin, MC Jean Paul e DJ Cabeção.

O Planeta também tem atrações que são sempre bem-vindas, que se tornam tradição e se confundem com a própria história do evento. Um desses casos é do Jota Quest, que promoveu um show de hits e nostalgia em sua 16ª vez no festival. Foi durante a apresentação do grupo mineiro que foi erguido o cartaz de sold out o evento, na sexta-feira.

Por fim, houve a hora do Armandinho no Planeta. Aquele show no final de tarde, com um clima romântico e praieiro, o que ocorreu no sábado. Com 17 participações desde 2003, ele se consolidou como o artista que mais subiu ao palco do festival.