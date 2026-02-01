Planeta Atlântida 2026: em imagens, veja como foi o segundo dia da festa de 30 anos

Foi lindo e intenso. A edição de 30 anos do Planeta Atlântida encerrou na manhã deste domingo (1º), após quase 12 horas de shows — que começaram às 17h de sábado (31).

COMO FORAM OS SHOWS Energia até o fim: Planeta Atlântida 2026 termina com maratona de shows do pôr do sol ao amanhecer

Já na madrugada de domingo, foi a vez de Matuê fazer o Planeta ferver ao som do trap. Depois do show incendiário do rapper, Alok presentou o público com um belíssimo show de fogos, drones — estes fazendo referências ao RS —, lasers e grandes hits.