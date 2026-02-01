Planeta Atlântida 2026: em imagens, veja como foi o segundo dia da festa de 30 anos

Foi lindo e intenso. A edição de 30 anos do Planeta Atlântida encerrou na manhã deste domingo (1º), após quase 12 horas de shows — que começaram às 17h de sábado (31).
Depois de um primeiro dia cheio de ritmos e estilos diferentes, com direito a anúncio de sold out, o sábado (31) seguiu em clima festivo. Armandinho abriu os trabalhos convocando planetários de diferentes gerações a cantarem seus hits atemporais. Na sequência, um estreante no festival: Belo, que mesclou pagode romântico e clássicos do grupo Soweto.
Ludmilla mostrou mais uma vez sua versatilidade, fazendo um show cheio de sucessos de funk e pagode, enquanto Simone Mendes embalou a Saba com sertanejo sofrência.
Já na madrugada de domingo, foi a vez de Matuê fazer o Planeta ferver ao som do trap. Depois do show incendiário do rapper, Alok presentou o público com um belíssimo show de fogos, drones — estes fazendo referências ao RS —, lasers e grandes hits.
O responsável por fechar a histórica edição de 30 anos do Planeta Atlântida foi Dennis DJ. Junto da filha, Tília, os dois transformaram a Saba em um verdadeiro baile funk.