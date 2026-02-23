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Notícia

Para curtir e aprender: como será a aula-show com três estrelas da música brasileira que estreia em Porto Alegre

Adriana Calcanhotto, José Miguel Wisnik e João Camarero apresentam "Complexo B" no próximo fim de semana como epílogo do 32º Porto Alegre em Cena

Camila Bengo

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