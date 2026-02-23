Ler resumo

Adriana Calcanhotto, José Miguel Wisnik e João Camarero apresentam "Complexo B" em Porto Alegre. Leo Aversa / Pablo Saborido / Mauro Restiffe / Divulgação

O encerramento de um ciclo costuma ter um tom de despedida, mas no 32º Porto Alegre em Cena o adeus ganha contornos de celebração e descoberta. Como epílogo da edição do festival realizada em setembro de 2025, a Capital recebe agora a estreia nacional de Complexo B, espetáculo que une a sensibilidade de Adriana Calcanhotto, a erudição de José Miguel Wisnik e o violão implacável de João Camarero.

Após uma recepção calorosa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Portugal, o trio desembarca no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher neste sábado (28), às 20h, e no domingo (1º), às 18h, para transformar o palco em uma "aula" em que a música e a poesia ajudam a explicar o Brasil e sua relação com a língua portuguesa (veja detalhes sobre ingressos ao final).

De Tom Jobim a Camões

O título surgiu de uma brincadeira com a exposição Complexo Brasil, da qual Wisnik foi curador e cuja programação, em Lisboa, englobou o espetáculo. Como não se pode falar do país sem passar por sua música, o trio concebeu uma performance que é, ao mesmo tempo, concerto e ensaio multidimensional. Adriana Calcanhotto explica:

— Trata-se de uma aula-show em que cantamos e comentamos a história das canções e dos poemas, o processo de feitura e os seus compositores. O repertório é construído por uma "soma de belezas", tanto da música quanto da poesia em língua portuguesa.

Obras de nomes como os brasileiros Tom Jobim e Milton Nascimento dialogam, por exemplo, com versos dos portugueses Fernando Pessoa e Luís de Camões, como detalha a gaúcha. Para ela, o show revela as linhagens artísticas que unem diferentes épocas e continentes, demonstrando como a beleza estética nasce da soma e da transformação de influências culturais múltiplas.

O violonista João Camarero observa que a diversidade do repertório, bem como as contextualizações que o acompanham, fazem de Complexo B um projeto também pedagógico.

— O espetáculo tem esse cunho didático, com as histórias e as explicações que surgem no meio das canções. É uma possibilidade de encontro com essas músicas e esses poemas tão ricos por meio das falas do professor Zé Miguel e da própria Adriana — diz.

Música e poesia ajudam a explicar o Brasil e sua relação com a língua portuguesa. Ricardo Lopes / Divulgação

Entre erudito e popular

Um dos pontos centrais é a dissolução de qualquer diferença entre o erudito e o popular. Adriana exemplifica como essa fronteira é fluida no espetáculo citando o início, momento em que Wisnik toca Chopin ao piano para mostrar como a melodia inspirou Insensatez, de Tom Jobim.

— Ao longo de todo o espetáculo, vamos mostrando que essa é uma linha muito tênue. O público se reconhece tanto nos poemas musicados do Fernando Pessoa quanto nos afrossambas tocados no violão — pontua a cantora e compositora.

Para Camarero, o violão é justamente o elemento aglutinador dessa travessia:

— É um instrumento muito generoso, com muita amplitude e maleabilidade, e isso é ótimo para o que almejamos no espetáculo. Mais do que mostrar contrastes, queremos exibir como um estilo bebe da fonte do outro.

Estreia em Porto Alegre

A estreia na Capital carrega um simbolismo especial para Adriana Calcanhotto, tanto pela importância do Porto Alegre em Cena quanto pelo retorno à cidade. A artista celebra, também, a ocupação do Teatro Simões Lopes Neto no Multipalco Eva Sopher.

— Eu via o desejo e todo o trabalho da Dona Eva (Sopher, ex-presidente da Fundação Theatro São Pedro e idealizadora do Multipalco) para que o Multipalco se concretizasse. Fiquei muito feliz quando soube que a nossa estreia nacional seria em Porto Alegre e acho que será ainda mais especial por estarmos nesse teatro — comemora a gaúcha.

Ao final, o desejo da artista é que o público saia do espetáculo com uma percepção renovada da própria identidade cultural:

— A ideia é que as pessoas se sintam elevadas, se reconhecendo como Brasil.

João Camarero compartilha da mesma expectativa:

— Espero que as pessoas se emocionem. Para quem já conhece o repertório, será um reencontro. Para quem não conhece, será o reconhecimento de uma riqueza profunda e plural.

"Complexo B", com Adriana Calcanhotto, João Camarero e José Miguel Wisnik