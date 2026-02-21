Ospa abre inscrições para novas vozes no Coro Sinfônico

Fundado em 1969, o Coro Sinfônico da OSPA é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul. Vinicius Angeli / Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) procura novos talentos para o seu Coro Sinfônico. A partir desta segunda-feira (23) até 1º de março, cantores interessados em ingressar no coral podem se inscrever por meio de um formulário online.

Há seis vagas para tenores e uma para baixos, com possibilidade de ingresso no cadastro reserva ainda para sopranos e contraltos.

No edital, é possível saber mais sobre o processo seletivo, os requisitos e os horários de ensaios para vozes agudas e graves.

Requisitos para participar

Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade para ensaios duas vezes por semana e para as apresentações do grupo, que podem ocorrer em Porto Alegre e no interior do Estado. Essas exibições podem acontecer junto à Ospa ou em concertos solo.

Na inscrição, o candidato precisa enviar um vídeo interpretando a peça Ave Verum Corpus, de Wolfgang Amadeus Mozart. Os aprovados nesta primeira etapa serão contatados por e-mail para o agendamento de uma fase presencial, realizada entre os dias 9 e 10 de março.

Na segunda etapa, haverá prova teórico-musical, avaliação da extensão e da qualidade vocal por meio de exercícios e interpretação do primeiro movimento da composição Jesu, meine Freude BWV 227, de Johann Sebastian Bach. Também haverá leitura de solfejo (exercício para aprender a ler notas) à primeira vista.

Em ambas as etapas, a avaliação levará em conta a afinação, o ritmo, a pronúncia do texto e a qualidade vocal, além do solfejo e do conhecimento teórico-musical na segunda etapa.

Resultados