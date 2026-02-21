Música

A partir de segunda
Notícia

Ospa abre inscrições para novas vozes no Coro Sinfônico

Serão seis vagas para tenores e uma para baixos, com possibilidade de ingresso também no cadastro reserva para sopranos e contraltos

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS