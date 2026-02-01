“O que nos uniu foi a música”: Planeta Atlântida marca história de casais gaúchos

Os planetários Cecília Jacques Ribeiro, 39 anos, e Jean Jackson, 51, de Canoas. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Entre gostos em comum, músicas que embalaram fases da vida a dois e lembranças que se acumulam a cada edição, o Planeta Atlântida se tornou parte da história de casais que passaram a viver o festival juntos. Ano após ano, alguns seguem voltando à Saba, em Atlântida, como um ritual para manter a tradição, reviver a juventude e atualizar, em forma de show, capítulos da própria história.

A história de amor entre a biomédica Priscila Rocha, 39 anos, e o publicitário Jackson Salermo, 42, não começou no festival. Mas foi por causa de um uniforme de funcionário que eles se aproximaram.

— Trabalhei na equipe de limpeza do Planeta Atlântida em 2001. Nos conhecemos em março daquele ano, em um dia em que eu ainda estava usando a camiseta que ganhei da equipe de limpeza. Era um uniforme e continuei usando, ninguém tinha. Ela achou legal — comenta Salermo.

Os dois começaram a se relacionar em um sábado de 2005, ao assistir aos melhores momentos do primeiro dia do Planeta Atlântida no Jornal do Almoço. Meio-dia, sem dinheiro e sem ter onde ficar, os dois contaram as moedas e decidiram comprar ingressos para o festival. Seria a segunda vez de Salermo e a primeira de Priscila.

— Foi muito legal, nos marcou como casal. Desde então, a gente curte o Planeta Atlântida. A gente vive essas noites com muita intensidade porque é um símbolo dessa vida que a gente construiu juntos — defende a biomédica, emocionada.

Os dois são pais de um menino, de 12 anos, e de uma menina de três. Eles afirmam que as crianças já entendem a importância do Planeta Atlântida na história da família. Segundo Priscila, o mais velho já conta os dias para completar 14 anos e poder viver o festival ao lado dos pais.

Pretexto para romance

Quem circula pela Saba consegue perceber que a música é pretexto para os romances que surgem e se fortalecem entre os palcos. Casais que se conhecem, se beijam pela primeira vez e trocam contatos estão por todos os cantos. Também é possível enxergar o amor nos relacionamentos mais maduros, com casais que se abraçam e cantam juntos músicas que fazem parte dessas histórias românticas.

Nem sempre dá para saber se esses amores de verão vão subir a serra, como diz o ditado. Mas os casados afirmam que o romance também faz parte da experiência de muitos planetários.

Para a gestora de uma filial logística Cecília Jacques Ribeiro, 39, e o engenheiro eletricista Jean Jackson, 51, de Canoas, o Planeta Atlântida sela o que fez dos dois um casal.

— Nos conhecemos em um show e começamos a namorar em dezembro de 2005. No Planeta Atlântida de 2006 viemos juntos. O que nos uniu foi a música. Gostamos das mesmas bandas. E continuamos vindo, em outras edições, porque ainda gostamos das mesmas coisas e dessa vibe de festival. Faz parte de nós — relata Cecília.