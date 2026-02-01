Neta do rapper Snoop Dogg morre aos 10 meses de idade

Anúncio foi feito por uma publicação no Instagram da mãe Cori. @princessbroadus via Instagram / Reprodução

A filha do rapper Snoop Dogg, Cori Broadus, anunciou neste sábado (31), a morte da filha Codi. A bebê tinha 10 meses de vida e morreu na última segunda-feira (26).

"Segunda-feira, eu perdi o amor da minha vida. Minha Codi", escreveu Cori Broadus, mãe da criança, em um foto publicada pelos stories.

O pai, Wayne Duce, também falou sobre a perda no Instagram. "Eu sou o mais triste desde que você foi embora, Codi Dreaux. Mas eu sei que você está em paz. Papai sempre vai amar você".

Nas redes sociais, o avô rapper ainda não se manifestou.

Codi nasceu prematura, em fevereiro de 2025, após 25 semanas de gravidez. À época, Cori explicou que o parto antecipado se deveu à uma condição de saúde sua, a síndrome de HELLP. O quadro grave e raro é um agravamento de pré-eclâmpsia e afeta principalmente o sangue, rins e fígado.

A criança ficou meses na UTI e foi levada para casa há cerca de três semanas. Na ocasião, a filha mais nova do rapper agradeceu pelo carinho dos fãs.

"Ela está em casa. Obrigada por cada oração, mensagem e cada pouco de amor. Deus ouviu a tudo", publicou no Instagram.