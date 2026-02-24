Lollapalooza divulga horários dos shows com Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator e outros artistas; confira

O festival Lollapalooza Brasil divulgou os horários dos shows da edição de 2026. Entre as principais atrações estão Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Skrillex, Lorde e o rapper Tyler, The Creator. O evento também contará com a presença de artistas nacionais como Negra Li, Edson Gomes, Jadsa e Agnes.
O festival ocorre nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 546,50 e são vendidos oficialmente no site Ticketmaster.
Atrações internacionais
A edição de 2026 marca a primeira vinda de Chappell Roan ao Brasil. A cantora é conhecida por performances maximalistas e letras bem-humoradas sobre amor, sexualidade e frustração.
Já o rapper Tyler, The Creator também se apresenta no Brasil pela primeira vez, após o cancelamento de sua participação no Lollapalooza de 2018. Nesta edição, o cantor traz a estética inovadora de seus trabalhos mais recentes, como CHROMAKOPIA.
Sabrina Carpenter também retorna em um momento de ascensão, após o sucesso global de Man's Best Friend (2025), álbum que emplacou hits como Tears e Manchild.
Ela já havia se apresentado no Brasil como ato de abertura em turnês de Taylor Swift e Ariana Grande, além de apresentações solo em São Paulo.
Confira os horários dos shows:
Sexta-feira (20 de março)
Palco Budweiser
- 12h45min – 13h40min: Stefanie
- 14h45min – 15h45min: Negra Li
- 16h55min – 17h55min: Blood Orange
- 19h05min – 20h05min: Doechii
- 21h30min – 23h00: Sabrina Carpenter
Palco Samsung Galaxy
- 12h00 – 12h45min: Atração selecionada pela 89 FM
- 13h40min – 14h40min: Terraplana
- 15h50min – 16h50min: Viagra Boys
- 18h00 – 19h00min: Interpol
- 20h10min – 21h25min: Deftones
Palco Flying Fish
- 12h45min – 13h40min: Worst
- 14h45min – 15h45min: Scalene
- 16h55min – 17h55min: Ruel
- 19h05min – 20h05min: Men I Trust
- 21h30min – 22h30min: Edson Gomes
Palco Perry's
- 12h00 – 13h00: Camila Jun
- 13h00 – 14h00: Bruna Strait
- 14h15min – 15h15min: Atkۆ
- 15h30min – 16h30min: Aline Rocha
- 16h45min – 17h45min: Horsegirl
- 18h00 – 19h00: DJ Diesel (Shaq)
- 19h15min – 20h15min: Bunt.
- 20h30min – 21h45min: Ben Böhmer
- 22h15min – 23h30min: Kygo
Sábado (21 de março)
Palco Budweiser
- 12h45min – 13h40min: Jadsa
- 14h45min – 15h45min: Agnes Nunes
- 16h55min – 17h55min: Marina
- 19h05min – 20h05min: Lewis Capaldi
- 21h30min – 23h00: Chappell Roan
Palco Samsung Galaxy
- 12h00 – 12h45: Hurricanes
- 13h40 – 14h40: Varanda
- 15h50 – 16h50: Foto em Grupo
- 18h00 – 19h00: Cypress Hill
- 20h10 – 21h25: Skrillex
Palco Flying Fish
- 12h45 – 13h40: Artur Menezes
- 14h45 – 15h45: Cidade Dormitório
- 16h55 – 17h55: The Warning
- 19h05 – 20h05: TV Girl
- 21h30 – 22h30: Riize
Palco Perry's
- 12h00 – 12h45min: Blackat
- 13h00 – 13h45min: Marcelin o Brabo
- 14h15min – 15h15min: Crizin da Z.O.
- 15h30min – 16h30min: Febre90s
- 16h45min – 17h45min: N.I.N.A
- 18h00 – 19h00: Hamdi
- 19h15min – 20h15min: 2hollis + Rommulas
- 20h30 – 21h30min: Mu540
- 22h00 – 23h30min: Brutalismus 3000
Domingo (22 de março)
Palco Budweiser
- 12h45min – 13h40min: Papisa
- 14h45min – 15h45min: Mundo Livre S/A
- 16h55min – 17h55min: Djo
- 19h05min – 20h05min: Turnstile
- 21h30min – 22h45min: Tyler, The Creator
Palco Samsung Galaxy
- 12h00 – 12h45min: Jonabug
- 13h40min – 14h40min: Nina Maia
- 15h50min – 16h50min: Royel Otis
- 18h00 – 19h00: Addison Rae
- 20h10min – 21h25min: Lorde
Palco Flying Fish
- 12h45min – 13h40min: Papangu
- 14h45min – 15h45min: Oruã
- 16h55min – 17h55min: Balu Brigada
- 19h05min – 20h05min: FBC
- 21h30min – 22h30min: Katseye
Palco Perry's
- 12h00 – 12h45min: Flávia Durante
- 13h00 – 13h45min: Entropia
- 14h00 – 14h45min: Analu
- 15h15min – 16h15min: Alírio
- 16h30min – 17h30min: Idlibra
- 17h45min – 18h45min: Zopelar
- 19h00 – 20h00: RōZ
- 20h15min – 21h30min: ¥0u$uk€ ¥uk1mat$u
- 21h45min – 23h15min: Peggy Gou
*Produção: Laura Bender