Justiça reabre disputa sobre autoria de músicas famosas de Seu Jorge

Cantor brasileiro informou que não vai se manifestar pessoalmente. Nana Moraes / Divulgação

O cantor Seu Jorge responde na Justiça uma disputa judicial envolvendo parte de seu repertório. Canções conhecidas do público, como Carolina e Tive Razão, estão no centro de uma ação que questiona a autoria das obras. A informação é do colunista Ancelmo Gois, de O Globo.

A 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença que havia extinguido o processo e determinou o prosseguimento da ação movida pelos músicos de Brasília Ricardo Garcia e Kiko Freitas.

Com isso, o caso volta à primeira instância para produção de provas e nova análise.

Quais músicas estão em disputa?

Além das duas músicas já citadas, os músicos reivindicam a autoria de outras quatro canções: Gafieira S. A., Chega no Suingue, She Will e Não Tem.

Segundo os autores da ação, as músicas teriam sido compostas por eles e, posteriormente, registradas como sendo de autoria de Seu Jorge.

Garcia afirma que Carolina foi escrita como homenagem a uma namorada de longa data. Já She Will teria surgido durante um período de estudos em uma escola nos Estados Unidos.

O que diz Seu Jorge

Procurado por O Globo, o cantor informou que não vai se manifestar pessoalmente por se tratar de um processo em andamento.

A defesa destaca que o cantor venceu em primeira instância e que o retorno do caso ao juízo inicial ocorre apenas para a coleta de prova oral, antes de uma nova decisão.

A advogada Deborah Sztajnberg, que representa Ricardo Garcia e Kiko Freitas, afirma que a discussão não é sobre coautoria, mas sim sobre plágio.