Jonas Brothers anunciam show no Brasil; veja data e local

Valores dos ingressos ainda não foram divulgados. @santanderbrasil / Reprodução

Jonas Brothers estão de volta ao Brasil. Joe, Nick e Kevin Jonas confirmaram uma única apresentação da turnê Jonas20 – Greetings from Your Hometown no país.

O show acontece no dia 13 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo e será a única da turnê no Brasil. A última passagem do trio pelo país ocorreu em abril de 2024, quando trouxeram a turnê One Night. Five Albums.

O retorno marca a celebração de duas décadas de carreira do grupo, um dos maiores nomes do pop dos anos 2000.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para o show dos banda pop americana começa no dia 3 de março. Já a venda geral será aberta em 5 de março. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

A turnê comemora os 20 anos de trajetória do trio e acompanha o lançamento do álbum Greetings from Your Hometown, divulgado em agosto de 2025.

A série de shows teve início em agosto do mesmo ano, em Nova Jersey, nos Estados Unidos — Estado que marcou o início da carreira dos irmãos.