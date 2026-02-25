Ivete Sangalo é internada em Salvador após desmaiar em casa

Em vídeo nas redes sociais, Ivete Ivete tranquilizou fãs e amigos. Jonathan Heckler / Agência RBS

A cantora Ivete Sangalo foi internada na manhã desta quarta-feira (25), no Hospital Aliança, em Salvador. A cantora desmaiou em casa e sofreu dois cortes no rosto.

Em vídeo publicado no começo desta tarde em seus perfis nas redes sociais, ela explicou o que provavelmente causou a queda.

— Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro — relatou.

A cantora afirma que, ao ir novamente ao banheiro por volta das 7h da manhã, desmaiou, por conta da desidratação que sofreu.

— Caí no chão com tudo — disse a cantora, mostrando os cortes em seu rosto, um perto do olho e outro na região da testa.

Ivete tratou de tranquilizar fãs e amigos:

— Quero assegurar que estou bem assistida, atendida por médicos muito competentes e agradecida pelo carinho e preocupação. Garantido que está bem. Vou ficar maravilhosa.