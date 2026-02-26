Ivete Sangalo deixa o hospital após internação por desmaio repentino

Ivete Sangalo compartilhou vídeo nas redes sociais em que aparece com curativos no rosto. Instagram: @IveteSangalo / Reprodução

A cantora Ivete Sangalo recebeu alta na manhã desta quinta-feira (26) e deixou o Hospital Aliança, em Salvador, onde havia sido internada na manhã de quarta-feira (25) em razão de um desmaio em casa. Após o mal súbito, a cantora caiu e sofreu cortes no rosto.

Em vídeo compartilhado no Instagram nesta quinta-feira, Ivete aparece com o olho direito roxo e alguns curativos no rosto. A artista explicou que foi diagnosticada com síndrome vasovagal — condição que pode causar queda repentina de pressão arterial e tontura em razão de exposição contínua ao calor, estresse ou permanência em pé por longo período.

Segundo a artista, ela também sofreu de uma desidratação, o que pode ter causado o desmaio. Ainda não há detalhes se a condição é resultado de uma virose ou do quadro de diarreia que a cantora enfrentou recentemente.

Bem-humorada, Ivete ainda brincou sofre os roxos no rosto e disse que deseja lançar uma linha de maquiagem.