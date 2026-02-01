Inimigos do fim planejam manter a festa viva após o último show do Planeta Atlântida 2026

As amigas Gabrielle Castanho e Luíza Lucchese pretendem ver o sol nascer na praia e, depois, ir a uma festa. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Após os últimos remixes de Dennis e Tília encerrarem as apresentações de 2026, o Planeta Atlântida não termina para todo mundo. Parte do público deve continuar a noite em festas espalhadas pela cidade. Alguns, porém, preferem esticar a experiência em um ritmo mais calmo.

— Queremos ver o sol nascer e depois ir para uma festa aqui em Atlântida, que deve ir até de manhã — prevê a médica Gabrielle Castanho, 24 anos.

— Ainda estamos com muita energia, queremos voltar tarde para a casa — complementa a amiga Luíza Lucchese, 28.

Enquanto muitos ao redor da assessora de eventos Waleska Rafaela Santos, 30, estavam sentados para descansar, ela ainda dançava ao som do Bonde do Tigrão, última atração do segundo dia no Palco Atlântida. Depois que a noite na Saba acabar, a moradora de Capão da Canoa pretende ir para a praia com os amigos:

— Vamos ver o sol nascer por lá, que é algo que estou fazendo em todo final de rolê ultimamente. É uma das melhores coisas para fazer depois de uma boa festa aqui no Litoral. Talvez role de ficar para curtir a praia pela manhã, de virada.

Waleska Rafaela Santos vai ver o sol nascer na praia, algo que tem feito após os rolês. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Com o mesmo objetivo de pegar praia de manhã, mas sendo amigo do fim, o criador de conteúdo audiovisual Matheus Paiva Lopes, 28, deve ir direto para a casa que alugou com os amigos após o último show do Palco Planeta.