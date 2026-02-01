Veja lista dos indicados às principais categorias do Grammy

A 68º edição do Grammy acontece neste domingo (1), em Los Angeles. O evento reconhece os trabalhos produzidos na indústria fonográfica entre agosto de 2024 e agosto de 2025.
O rapper Kendrick Lamar lidera a lista com nove indicações, seguido por Lady Gaga, com sete. Em terceiro lugar estão o porto-riquenho Bad Bunny, Sabrina Carpenter e o compositor de R&B Leon Thomas, cada um com seis indicações.
Caetano Veloso e Maria Bethânia estão indicados na categoria de melhor álbum de música com o projeto Caetano e Bethânia Ao Vivo, obra com 42 músicas exibidas em 33 faixas, lançado em 26 de maio de 2025.
Álbum do ano
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Swag - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T & Malice)
- Mayhem - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- Mutt - Leon Thomas
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- Wildflower - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- Luther - Kendrick Lamar with SZA
- The Subway - Chappell Roan
- APT. - Rose y Bruno Mars
Canção do ano, reconhecimento a uma composição
- Abracadabra - Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- Anxiety - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- APT. - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose e Bruno Mars)
- DtMF - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- Golden ("KPop Demon Hunters") - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- Luther - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar e SZA)
- Manchild - Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- Wildflower - Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Melhor artista revelação
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor Perfomance Solo de Pop
- Daisies - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo
- Defying Gravity - Cynthia Erivo e Ariana Grande
- Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - Rose e Bruno Mars
- 30 For 30 - SZA with Kendrick Lamar
Melhor Álbum Vocal de Pop
- Swag - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga
- I've Tried Everything but Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Melhor Álbum de Rap
- Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T e Malice)
- Glorious - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Performance de Rap
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
Melhor Videoclipe
- Manchild - Sabrina Carpenter
- So Be It - Clipse
- Anxiety - Doechii
- Love - OK Go
- Young Lion - Sade
Melhor Álbum de Música Global
- Sounds Of Kumbha - Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness - Burna Boy
- Eclairer le monde - Light the World - Youssou N'Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
- Chapter III: We Return to Light - Anoushka Shankar com a participação de Alam Khan e Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Artistas com mais indicações
- Kendrick Lamar - 9
- Lady Gaga - 7
- Bad Bunny - 6
- Leon Thomas - 6
- Sabrina Carpenter - 6