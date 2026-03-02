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"Gosto de pensar nos meus shows como aulas de ioga": Jason Mraz volta ao RS após nove anos

Com repertório que mistura hits com novas músicas, cantor norte-americano sobe ao palco do Araújo Vianna em março

Isabella Sander

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