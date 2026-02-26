Foo Fighters é confirmado no Rock In Rio 2026

A organização do Rock In Rio confirmou nas redes sociais que o Foo Fighters será a atração principal do dia 4 de setembro, que será o primeiro do festival. O show será no Palco Mundo. Segundo a organização, essa será a única apresentação da banda no Brasil neste ano.
O Rock In Rio, que neste ano acontece nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, também anunciou Fatboy Slim como uma das atrações do dia 7, no palco New Dance Order.
O lineup completo ainda não foi divulgado. Confira, abaixo, as atrações já confirmadas até aqui.
Artistas já anunciados:
Dia 4
- Foo Fighters (Palco Mundo) - headliner
Dia 5
- Avenged Sevenfold (Palco Mundo) - headliner
- Bring Me The Horizon (Palco Mundo)
Dia 7
- Elton John (Palco Mundo) - headliner
- Gilberto Gil (Palco Mundo)
- Jon Batiste (Palco Mundo)
- Fatboy Slim (New Dance Order)
- Laufey (Palco Sunset)
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal (Palco Mundo)
- Péricles canta Motown (Palco Sunset)
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes (Palco Sunset)
Dia 11
- Stray Kids (Palco Mundo) - headliner
- Jamiroquai (Sunset)
Dia 12
- Maroon 5 (Palco Mundo) - headliner
- Demi Lovato (Palco Mundo)
- Mumford & Sons (Palco Sunset)
- João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)