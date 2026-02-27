"Foi um momento muito difícil", diz primo de Dinho, do Mamonas Assassinas, sobre jaqueta e ursinho achados em exumação

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Familiares encontraram uma jaqueta sobre o caixão do vocalista Dinho e um ursinho de pelúcia sobre o de Bento Hinoto. Jorge Santana / Arquivo pessoal

Quase 30 anos depois da morte dos Mamonas Assassinas, a exumação dos corpos dos integrantes da banda revelou lembranças dos músicos preservadas pelo tempo. Durante o procedimento realizado em Guarulhos (SP), na última segunda-feira (23), familiares encontraram uma jaqueta sobre o caixão do vocalista Dinho e um ursinho de pelúcia sobre o de Bento Hinoto.

No momento da abertura das sepulturas, os objetos chamaram atenção pelo estado de conservação.

— Foi um momento muito difícil para a gente, porque a gente imaginava que ia ser até mais fácil, sabe? A gente não imaginava que ia dar tanta repercussão realmente. Foi um processo que mexeu bastante com as famílias — afirmou Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca ligada ao grupo, em entrevista à Zero Hora.

Segundo ele, os itens estavam visíveis no momento da abertura.

— Quando a gente fez a exumação, apareceu lá a jaqueta, que estava exposta, e ela estava num estado de conservação muito bom. Em cima do caixão do Bento tinha um ursinho também. Foi isso que a gente conseguiu observar naquele momento — relatou.

O que foi encontrado

De acordo com Santana, pelo menos entre as famílias que acompanharam diretamente o procedimento, não houve outros objetos identificados. O processo, segundo ele, foi realizado em conjunto entre os familiares e faz parte de um projeto maior de ressignificação da memória dos músicos.

A proposta prevê a cremação de uma pequena parte dos restos mortais para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos.

— Quando a gente buscou essa possibilidade de fazer isso, fomos convidados a visitar o parque e gostamos muito. Quando cheguei aqui, falei para o pessoal montar um projeto para mostrar aos outros familiares, que foi o que aconteceu. É mais uma homenagem feita — afirmou.

Santana também ressaltou que a decisão ocorreu décadas após o sepultamento:

— Trinta anos, cara, é muito tempo. Normalmente, no Brasil, de quatro a cinco anos é feita a exumação. No nosso caso, a gente demorou 30.

A família ainda articula, junto ao governo paulista, a possibilidade de batizar uma futura estação de metrô em Guarulhos com o nome da banda.

Passagens pelo Rio Grande do Sul

A redescoberta dos objetos ocorre às vésperas dos 30 anos do acidente aéreo que matou os cinco integrantes, período em que a memória do grupo volta a ganhar força entre fãs, especialmente no Sul do país, onde a banda teve recepção expressiva.

— O Sul é onde a gente é mais ouvido no Brasil. Muito legal que, quando a gente esteve aí, sempre fomos muito bem recepcionados — afirmou Santana, ao relembrar as passagens da banda pela região.

Em Porto Alegre, os Mamonas fizeram um show que entrou para a história do Gigantinho. A apresentação ocorreu em 21 de outubro de 1995, um sábado, reuniu cerca de 6 mil pessoas e teve aproximadamente 80 minutos de duração, marcada pelo humor escrachado e pela energia que caracterizava o grupo.

Poucos meses depois, já no auge da popularidade, a banda voltou ao Estado para participar da primeira edição do Planeta Atlântida, em 9 de fevereiro de 1996, em Xangri-Lá. Como atração principal do festival, arrastou cerca de 30 mil pessoas, menos de um mês antes do acidente.

A agenda no Rio Grande do Sul ainda incluiu apresentações em Bento Gonçalves, Passo Fundo e na 21ª Festa da Uva, em Caxias do Sul, esta última realizada em 29 de fevereiro de 1996, apenas três dias antes da tragédia.

Fenômeno que atravessa gerações

Os Mamonas Assassinas morreram em 2 de março de 1996, quando o Learjet que levava a banda se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Além dos músicos Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, também faleceram tripulantes e integrantes da equipe.