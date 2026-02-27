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Memórias preservadas
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"Foi um momento muito difícil", diz primo de Dinho, do Mamonas Assassinas, sobre jaqueta e ursinho achados em exumação

Objetos foram localizados sobre os caixões do vocalista e do guitarrista Bento Hinoto em Guarulhos; banda teve passagens marcantes pelo Rio Grande do Sul

Murilo Rodrigues

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