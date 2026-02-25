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“Fizemos coisas fantásticas, mas saudade tenho é do novo”, diz Roberto Menescal, fundador da bossa nova

Aos 88 anos, nome fundamental da música brasileira retorna a Porto Alegre no dia 8 de março para apresentação no Teatro do Bourbon Country

Pedro Garcia

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