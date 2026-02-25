“Fizemos coisas fantásticas, mas saudade tenho é do novo”, diz Roberto Menescal, fundador da bossa nova

Roberto Menescal segue fazendo turnês, inclusive no Exterior, e mantém parcerias com jovens talentos da música brasileira. Divulgação / Roberto Menescal

Há mais de seis décadas, um grupo de jovens decidiu tirar a gravata da música brasileira. Inspirados pela brisa de Copacabana, que entrava pela janela do apartamento à beira-mar onde se reuniam, temperaram o jazz americano com o samba dos morros cariocas, dando origem a uma revolução chamada bossa nova.

Da geração que apresentou a canção brasileira mundo afora, resta hoje um único nome vivo: Roberto Menescal, que aos 88 anos mantém-se como guardião e entusiasta do movimento.

Sem pensar em aposentadoria, Menescal segue fazendo turnês (esteve no Japão em 2025) e parcerias com jovens talentos, como Theo Bial e Analu Sampaio. Recentemente, lançou Bossa Sempre Nova, álbum colaborativo com a ícone pop gaúcha Luísa Sonza. Os dois se apresentarão em setembro no Palco Mundo do Rock in Rio.

Antes disso, no dia 8 de março, dividirá o palco com a cantora Patty Ascher, paulista radicada nos Estados Unidos, e outro decano da música brasileira, Danilo Caymmi, em um show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão à venda no site Uhuu.

Em uma entrevista concedida por telefone na terça-feira de Carnaval, Menescal recordou como se deu a criação e a explosão da bossa nova e comentou o interesse atual pelo gênero.

Em janeiro, músico lançou "Bossa Sempre Nova", álbum colaborativo com a cantora gaúcha Luísa Sonza. Divulgação / Roberto Menescal

Leia entrevista com Roberto Menescal

Passados 60 anos, como o senhor percebe o interesse pela bossa nova hoje?

O tempo inteiro sou chamado para dar entrevistas sobre meus companheiros, que já partiram. Por outro lado, tem muita gente nova, e eu gosto disso. Aquele tempo foi bom, fizemos coisas fantásticas, mas sempre digo que tenho saudade é do novo. Quando a Luísa Sonza me procurou para fazer um disco, para mim foi uma alegria. Ela é uma artista maravilhosa e responde muito bem à bossa nova.

E o senhor tem trabalhado com muitos artistas jovens nos últimos anos.

Sim. Por exemplo, tem uma menina, Analu Sampaio, que é da Bahia mas está morando em São Paulo. Ela veio pronta, eu comparo ela a Elis Regina, é impressionante o que ela faz. Isso me dá muito mais alegria do que ficar vivendo do passado. Passado é bom, mas já fiz.

No ano passado, o senhor fez uma turnê pelo Japão, que é um país que tem uma conexão forte com a bossa nova, não?

Mais forte do que o Brasil (risos). É impressionante. Você começa: “Vai minha tristeza...”, e a multidão segue: “E diz a ela...”. Tudo em português.

Um dia perguntei o que chamava tanto a atenção na bossa nova e eles disseram: “O que mais nos contagia são as letras”. Eu não esperava por isso, né?

E, olha que loucura, já fui 33 vezes ao Japão. Agora falei que seria a última, porque levei 36 horas até Tóquio. Mas aí a Luísa Sonza me pediu e esse ano devo ir de novo.

Sempre ouvimos que a bossa nova foi inventada nas reuniões que ocorriam no apartamento da Nara Leão. O senhor concorda com essa perspectiva?

Concordo, mas também concordo com outras. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, me falaram sobre um artista que estava tocando em Copacabana e no Leme. Fui ver e era o Johnny Alf. Fiquei louco com aquilo. Quatro anos antes, ele já cantava músicas que tinham tudo a ver com bossa nova.

Claro que muita coisa aconteceu na casa da Nara, a maioria das músicas nasceu lá. Mas ao mesmo tempo, o João Gilberto veio de fora. Então, foi acontecendo em muitos lugares.

E havia realmente uma intenção consciente de criar algo novo ou foi tudo mais espontâneo?

A gente começou a fazer música no auge do samba-canção, que tinha músicas lindas, mas as letras eram barra pesada. A gente tinha 17, 18 anos e as letras eram “ninguém me ama, ninguém me quer” e “se eu morresse amanhã, não faria falta a ninguém”.

Aí meu grande parceiro Ronaldo Bôscoli falou: “Vamos tirar a gravata da música brasileira. Vamos levar a música para a praia”. Aí nasceu Garota de Ipanema, músicas mais alegres e solares.

Em 2022, Menescal se apresentou ao lado da cantora Cris Delanno no Let's Jazz! Festival, em Caxias do Sul. Off Photo / Divulgação

E o que realmente influenciava vocês nesse processo?

A gente escutava muito samba-canção e boleros mexicanos. E gostávamos muito de jazz, porque trazia acordes novos, coisas que a gente não usava. Tem um disco chamado Julie is Her Name, da Julie London. Na época as gravações eram sempre com orquestras de 40 músicos e ela gravou só com uma guitarra e um baixo. Fiquei louco. Chamei seis violonistas, separei fitinhas com duas músicas para cada um, e disse: “Daqui um mês vocês têm que trazer todos os acordes”. Conseguimos tirar uns 70%. Sem medo de errar, a música brasileira cresceu uns 10 anos nisso.

Sua música O Barquinho é um hino. Como ela surgiu?

Um dia levei a turma da bossa nova para uma pescaria em Arraial do Cabo. Paramos para almoçar e, quando fomos ligar o barco de novo, acabou a bateria do motor. Ficaram apavorados. Aí usamos uma manivela para tentar fazer o motor rodar, mas não pegava. Fazia tacatacataca e morria.

Para aliviar a tensão, fiquei fazendo uma espécie de melodia com o tacataca. Quando vieram nos buscar, já era fim de tarde, aí falamos: “O barquinho vai, a tardinha cai...”, porque era o que estava acontecendo. No outro dia, na casa da Nara, o Bôscoli disse: “Como é mesmo o negócio do motor? Vou fazer uma letra”. Então, foi de brincadeira. E é nossa música mais gravada, tem mais de 3 mil gravações fora do Brasil.

O Brasil criou muitas coisas em matéria de música. Por que a bossa nova conseguiu ir tão longe?

Primeiro, pela nossa similaridade com o jazz. Quando eu fui para o show do Carnegie Hall (em 1962, em Nova York), um baterista americano veio falar comigo e eu perguntei por que eles gostavam tanto da gente. Ele disse: “Porque vocês nos salvaram. Baterista de jazz é aquele que toca só tchic-tum, tchic-tum, tchic-tum. Com vocês eu vi que podemos tocar mais”. A bossa nova deu uma liberdade que eles não tinham.

O show do Carnegie Hall é um marco. Como avalia a importância daquela noite?

Foi muito importante para nós e para eles também. Mas eu fui sem saber o que era. Um cara do Itamaraty me ligou e disse que iam fazer o primeiro show de bossa nova nos EUA. Achei sensacional, mas aí ele disse quando seria e eu falei: “Ih, não posso, tenho uma pescaria marcada em Cabo Frio” (risos).

Depois o Tom Jobim me ligou e disse: “Menesca, não é eu e você, é o Brasil que está sendo chamado para tocar no Carnegie Hall. Nós temos que ir”.

A bossa nova às vezes era vista como alienada e elitizada. Como vocês encaravam?

Isso foi quando o pessoal da MPB começou a chegar. As pessoas passaram a falar de terra, de Nordeste, mas minha vivência era Copacabana, Ipanema, Arpoador. Aí o Bôscoli falou: “Vamos ter que hibernar por um tempo, não vamos começar a falar de política só porque a onda é essa”.

Aí aceitei um trabalho na gravadora Polygram, como diretor artístico, e fiquei 15 anos quase sem compor.

Aí aceitei um trabalho na gravadora Polygram, como diretor artístico, e fiquei 15 anos quase sem compor.

Enquanto produtor, como era lidar com a censura?

Era barra pesada. Você tinha que mandar as letras antes para aprovarem. Chegou um ponto em que eles disseram: “Letra do Chico Buarque não adianta nem mandar que a gente veta”. Aí convenci o Chico a fazer um disco só como intérprete, mas ele insistiu pra ter pelo menos uma composição. Para não ser vetada, saiu com o pseudônimo de Julinho da Adelaide.

Artista dividiu o palco do Teatro do Sesi, em 2001, com Wanda Sá e Marcos Valle, também ligados à bossa nova. Dulce Helfer / Agencia RBS

Ser o último remanescente de uma geração é um peso?

Não, acho natural. Muitos se foram em função da vida que levavam. A única surpresa foi o Miele, que durou até quase 80 anos. Da minha turma toda, ninguém chegou aos 70. Teve o João Donato, mas esse ninguém entende como conseguiu, levando a vida louca que levou (risos).

Uma vez falei para o Vinícius (de Moraes): “Vocês não vão durar muito”. E ele: “Quem falou que eu quero durar?”. Eu levei a vida diferente, por isso que, como diz o filme, ainda estou aqui.

Aos 88 anos, o que ainda falta fazer?

As coisas vão aparecendo, não planejo. Vou fazer o Rock in Rio com a Luísa Sonza e teve essa cantora, Patty Ascher, que mora nos EUA, e me convidou para fazer essa série de shows, com ela e o Danilo Caymmi. Assim vou indo. Tenho que cuidar para não fazer mais do que posso.

Parar não está no horizonte?