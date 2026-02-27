Familiares de Bento, guitarrista dos Mamonas Assassinas, celebram memorial da banda

Bento Hinoto foi o guitarrista da banda Mamonas Assassinas. Fabrício Mota / Tv Globo

A família do guitarrista dos Mamonas Assassinas, Alberto Hinoto, conhecido como Bento, afirmou que está feliz com a criação do memorial para os membros da banda.

Cinco jacarandás, um para cada integrante do grupo, serão plantados no espaço que se chamará Jardim BioParque Memorial Mamonas. As informações são do g1.

Os corpos de Bento Hinoto, Dinho, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli foram exumados na última segunda-feira (23). Parte de suas cinzas será transformada em adubo para o plantio das árvores.

O memorial

Em entrevista ao g1, Cláudia Hinoto, casada com o irmão de Bento, Maurício Hinoto, disse que a árvore é um "símbolo da vida" e permite que a "essência" do guitarrista permaneça viva no espaço.

Ela afirmou que a família de Bento está bastante feliz com essa homenagem, pois "não existe uma homenagem mais bonita do que colocar a essência do Alberto nessa árvore".

Dessa maneira, segundo Cláudia, ao tocar a árvore, "você acredita que você vai conseguir sentir a essência da pessoa porque não deixa de ser uma matéria viva ali".

Segundo o CEO da marca Mamonas, Jorge Santana, a intenção é que o memorial seja um "espaço de vida, encontro e homenagem permanente". A proposta foi apresentada pelo grupo gestor de um cemitério às famílias, que aprovaram a iniciativa de forma unânime.

O memorial será instalado atrás dos túmulos originais, que serão mantidos. Cada árvore receberá um totem com QR Code e o código dará acesso a conteúdos sobre os músicos, como textos, fotos e vídeos que resgatam a história da banda.

Ainda de acordo com Jorge Santana, a visitação do público ao espaço será gratuita e cada família poderá definir o conteúdo disponibilizado no memorial. A ideia é que os materiais sejam atualizados permanentemente.

Além disso, a família de Bento avalia a criação de um museu dedicado aos Mamonas Assassinas, com objetos pessoais e acervo de roupas.

A família também deseja ampliar as iniciativas do Instituto Mamonas Assassinas, que já desenvolve projetos sociais, como o Mamonas Futebol para Amputados e ações voltadas ao autismo.

Encontro curioso

Durante a exumação dos corpos, foi encontrado um ursinho de pelúcia, em bom estado de conservação, sobre o caixão de Bento. Também foi achada uma jaqueta intacta sobre o caixão de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas.

A cunhada de Bento disse que não sabe quem colocou a pelúcia no caixão do guitarrista, mas acha que o objeto tenha sido entregue por algum fã para a mãe de Bento e depois colocado sobre o caixão.

Cláudia destacou que o ursinho "estava bem em cima da urna, praticamente intacto", apenas sujo de terra. Segundo a cunhada de Bento, a família pretende deixar o urso no memorial que será feito para eles.

Um ursinho de pelúcia foi encontrado sobre o caixão de Bento. Jorge Santana / Arquivo pessoal

Documentário especial

Na próxima segunda-feira (2), quando o acidente aéreo que vitimou os músicos completa 30 anos, a TV Globo exibirá na Tela Quente e no Cine BBB, dentro do Big Brother Brasil 26, o documentário especial Mamonas — Eu Te Ai Lóve Iú.