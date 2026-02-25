Familiar conta que jaqueta de Dinho, do Mamonas Assassinas, estava intacta no caixão; corpos foram exumados nesta semana

Jaqueta foi encontrada sobre o caixão de Dinho. Jorge Santana / Arquivo pessoal

A jaqueta de Alecsander Alves, mais conhecido como Dinho, vocalista da banda Mamonas Assassinas, foi achada intacta sobre o caixão após a exumação dos corpos na segunda-feira (23), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, São Paulo.

— A jaqueta estava ali há 30 anos e parecia que tinha sido colocada ontem — contou Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca Mamonas, ao Metrópoles.

Jorge ainda comentou que o momento em que encontrou a jaqueta foi o "mais impactante" da cerimônia:

— A jaqueta foi algo inusitado e, por estar em bom estado e não estar junto aos restos mortais, pensamos em mantê-la exposta no memorial. Possivelmente vamos deixá-la exposta. Ela vai ser tratada e emoldurada. Foi um momento complicado, difícil, mas a gente passou junto — falou.

Por que os corpos foram exumados?

Após quase 30 anos da tragédia que vitimou o grupo Mamonas Assassinas, as famílias dos artistas chegaram a um acordo para cremar os restos mortais dos músicos. Parte das cinzas será transformada em adubo para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade onde os artistas moravam.

A iniciativa foi anunciada nas redes sociais do cemitério e da própria banda (veja o post abaixo). Segundo a família, os túmulos serão mantidos e continuarão abertos para visitação dos fãs.

O projeto instalará totens com QR Codes em cada árvore, conectando o público a um acervo digital de fotos, vídeos e textos sobre a trajetória do grupo.

A proposta é transformar o espaço em um ponto de homenagem permanente para preservar a história da banda.

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Relembre a tragédia

No ápice da carreira, a banda partiu para cumprir mais um compromisso de sua agenda. No entanto, o destino foi interrompido na noite de 2 de março de 1996, quando o avião que levava os músicos, parte da equipe técnica, o piloto e o copiloto colidiu contra a Serra da Cantareira, vitimando todos a bordo.

O acidente aéreo chocou o Brasil e a despedida dos Mamonas Assassinas foi um evento histórico: 30 mil pessoas prestaram as últimas homenagens no Ginásio Paschoal Thomeu, enquanto mais de 100 mil fãs acompanharam o cortejo até o Cemitério Parque das Primaveras I.

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