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Familiar conta que jaqueta de Dinho, do Mamonas Assassinas, estava intacta no caixão; corpos foram exumados nesta semana

Após quase 30 anos da tragédia que vitimou o grupo, famílias dos artistas chegaram a um acordo para cremar os restos mortais

Zero Hora

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