Energia até o fim: Planeta Atlântida 2026 termina com maratona de shows do pôr do sol ao amanhecer

O Planeta Atlântida 2026 terminou às 5h28min deste domingo (1º) ao som de Dennis. O DJ encerrou a maratona de 12 horas de shows do segundo dia do festival, que começou com o astral de Armandinho tomando conta da Saba.

A festa de 30 anos do Planeta Atlântida seguiu reafirmando a diversidade musical do Brasil, uma das marcas do evento, com atrações como Belo, Matuê e Alok colocando os planetários para cantar, dançar e pular até o último minuto.

Confira como foi o segundo dia do Planeta Atlântida 2026

O clássico Armandinho

Armandinho abriu os trabalhos do Palco Planeta no segundo dia do festival. Duda Fortes / Agencia RBS

O segundo dia também começou com uma tradição do Planeta: Armandinho cantando enquanto o sol se põe na Saba. Como um anfitrião das outras atrações planetárias, ele promoveu um clima de luau no festival e embalou o público de diferentes gerações com sucessos como Rosa Norte e Ursinho de Dormir — além das participações de Vitor Kley e Fabão.

A estreia de Belo

Belo cantou pela primeira vez no Planeta Atlântida. Duda Fortes / Agencia RBS

Vivendo um novo auge na carreira, Belo fez seu primeiro show no Planeta Atlântida e brincou com o coração dos fãs por pouco mais de uma hora. O cantor apresentou músicas que podem bagunçar o emocional, mas que fazem dançar mesmo assim. E foi isso o que aconteceu o tempo todo: teve sofrência, teve piada com ex, teve dança e animação.

A versatilidade de Ludmilla

Do funk ao pagode, Ludmilla fez o público vibrar na Saba. Duda Fortes / Agencia RBS

Ludmilla voltou ao Planeta Atlântida para apresentar suas diferentes facetas e ritmos. Lud transita entre gêneros musicais com total naturalidade, como demonstrou no show: teve baile funk, R&B, pagode e Carnaval. Os planetários responderam dançando e rebolando com os sucessos da cantora.

A diva Simone Mendes

Cantora fez sua estreia em carreira solo no Planeta Atlântida. Duda Fortes / Agencia RBS

A presença de Simone Mendes no Planeta Atlântida reforça a crescente que é o sertanejo dentro do evento. A artista fez um show incendiário e conduziu o espetáculo com a segurança de quem sabe que está no auge. Os planetários cantaram todas as músicas sem nenhuma interrupção, vibrando, também, pelo sucesso da cantora.

O incendiário Matuê

Matuê colocou a Saba em ponto de ebulição. Renan Mattos / Agencia RBS

Bastou o nome dele ser anunciado para uma movimentação diferente começar na Saba. Ao subir ao palco, Matuê comandou a multidão em um baile trap, arrancando gritos, elogios e empolgação dos fãs. Parte de uma edição histórica do Planeta Atlântida, ele se entregou ao público e prometeu jamais se esquecer do que viveu nessa noite.

O grandioso Alok

Alok fez show repleto de efeitos e hits. Renan Mattos / Agencia RBS

Alok transformou o palco em uma plataforma de efeitos visuais e tecnologia, com pirotecnia, lasers atravessando a Saba e drones enfeitando o céu — com direito a homenagens ao Rio Grande do Sul e ao Planeta Atlântida. Sem contar os hits, que colocaram o público para pular e reforçaram o efeito da música eletrônica no público.

A brabeza de Dennis

"Dennis, o brabo" mostrou a que veio e fez o encerramento da edição histórica com chave de ouro. Renan Mattos / Agencia RBS