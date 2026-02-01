Música

30 anos
Notícia

Energia até o fim: Planeta Atlântida 2026 termina com maratona de shows do pôr do sol ao amanhecer

Festival reuniu nomes como Armandinho, Belo, Ludmilla e Alok em 12 horas de shows e público com gás até a manhã de domingo

Camila Bengo

William Mansque

