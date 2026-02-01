Encantador de multidões, Matuê faz o Planeta Atlântida ferver ao som do trap

Tão logo Simone Mendes deixou o palco do Planeta Atlântida, o público começou a chamar por ele. Quando seu nome finalmente foi anunciado, no início da madrugada deste domingo (1°), o efeito foi imediato: um acotovelamento quase coreografado de celulares erguidos, todos disputando o melhor ângulo para registrar a chegada de Matuê.
Em poucos segundos, o Planeta Atlântida virou uma baile trap. O artista foi recebido com gritos que ultrapassavam qualquer possibilidade de contenção, partindo especialmente do público adolescente. Mas nem mesmo os mais veteranos ficaram alheios ao encantador de multidões que é Matuê.
Ele fez o que quis com o Planeta Atlântida e os planetários. Sobre o palco, permeado por cenografia e efeitos visuais e pirotécnicos dignos dos grandes rappers internacionais, Matuê comandou um espetáculo completo.
O ato inaugural veio com a incendiária 777-666, na qual ele avisa: "Andam dizendo que o Tuê é o demônio/ Tudo que ele escreve te consome/ Não vai se deixar levar pelo som/ É no detalhe que o diabo se esconde". O público de fato foi consumido, mas só o que se pode dizer de Matuê é: "Artista!".
Ou também "Gostoso!" — ao menos, segundo a opinião emitida sem constrangimento pelos planetários. Gritos bradando o elogio foram ouvidos incontáveis vezes ao longo do show do rapper, comprovando o que ele canta em Luxúria: vários olhares querem um pedaço do Matuê.
Generoso que é, o artista se entregou ao público por inteiro. E não veio sozinho: Cashley, Brandão, Fab Godamn e Wiu subiram ao palco para encantar a multidão planetária ao lado de Tuê.
O show tratou de confirmar o óbvio: o trap não apenas encontrou espaço no Planeta Atlântida, como se tornou um de seus principais pontos de ebulição. Faixas como Quer Voar, Antes e Kenny G levaram a Saba a uma explosão de energia.
Depois de percorrer esses trabalhos anteriores, Matuê dedicou um bloco ao repertório de Xtranho, disco lançado em dezembro. A canção que dá nome ao álbum — e que justifica o X gigante que decorava o palco —, foi acompanhada do início ao fim pelo público, que mostrou estar totalmente embarcado na nova era do artista.
O retorno aos clássicos veio com Máquina do Tempo, que incendiou o público e o próprio Matuê. O cearense tirou a camisa para interpretar a canção, celebrativa ao feito incontestável de um jovem negro que conseguiu vencer na vida através da música. "Eu queria um carro/ Agora eu posso ter 10, tá faltando vaga/ Tô bombando no top 10, dominando a área/ Ninguém vai me parar, nada mais vai me parar", canta ele.
Ao lado do amigo e companheiro de gravadora Wiu, que havia se apresentado no Palco Atlântida horas antes, Matuê interpretou Vampiro. A música foi atravessada por alguns problemas técnicos, mas o público segurou no gogó. Quem precisa de aparelhagem quando há uma Saba inteira como coral?
Com fogos de artifício e uma dezena de amigos festejando sobre o palco, Matuê encaminhou o show para o final. Antes de sair, prometeu jamais se esquecer do que viveu na edição de 30 anos do Planeta Atlântida, que ele ajudou a inscrever na história.