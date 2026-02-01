Música

Pedrada atrás de pedrada
Em sua estreia no Planeta Atlântida, Belo mexe com o coração do público na Saba

Com seu pagode romântico, cantor fez o público "se sentir mal" por términos que nunca existiram

William Mansque

