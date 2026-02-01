Belo estreou no Planeta Atlântida em grande estilo, com um show animado e dançante. Duda Fortes / Agencia RBS

Teve quem lembrou de ex que jurou que ia mudar. Teve quem se sentiu culpado por alguma coisa que não fez. Teve quem cogitou mandar um “oi” para um contato bloqueado desde 2019. Alguns casais se abraçaram mais forte. Solteiros se sentiram mal por um término que nem era o deles. Alguém chorou por um ex que nunca existiu.

Foram alguns dos efeitos que Belo causou na Saba, neste sábado (31), no Planeta Atlântida. Aos 51 anos, sendo mais de 30 de carreira, o cantor das multidões estreou no festival mexendo com os corações dos planetários.

Belo vive um novo apogeu, que se estende para além do palco: está no ar na novela Três Graças, da TV Globo. No âmbito musical, rodou o país com a turnê Belo in Concert e também com a série de shows comemorativos de 30 anos de Soweto, seu antigo grupo. Em dezembro, ele realizou o cruzeiro Belo em Alto-Mar, onde gravou um novo DVD.

De qualquer maneira, Belo é uma das vozes mais emblemáticas do pagode romântico. É um cantor muito associado à sofrência de seu repertório, o que costuma gerar brincadeira entre os fãs. São músicas que podem bagunçar o emocional, mas que fazem dançar mesmo assim.

Foi o que aconteceu na edição de 30 anos do festival. Belo iniciou sua apresentação no Palco Planeta às 19h34min com os seus primeiros “derê-rêrê” e, além da banda, acompanhado por seis bailarinas. Por conta do conjunto de camisa e calças verdes com corrente que o cantor vestia, os planetários gamers devem ter lembrado da gang Grove Street, do jogo GTA San Andreas.

A dobradinha Pura Adrenalina e Maçã do Amor (essa dos tempos de Soweto), presentes na primeira leva de músicas, já fizeram o público sambar e cantar seus refrões.

Ao mesmo tempo que desfrutavam o show, talvez alguns gatilhos fossem revividos pelos planetários, como quando Belo cantou Com Desse Jeito é Ruim pra Mim (“Você mudou sua atitude/ E esqueceu de me avisar/ Agora sei porque/ Há outro em meu lugar”) ou Incondicionalmente (“Que maldade, você mente/ Não tá nem aí se vai me machucar/ Porque sabe que pra sempre/ Incondicionalmente eu vou te amar”).

— Tem algum solteiro aqui? — indagou Belo. — Esta é para vocês.

Após o anúncio, a crueldade: ele ceifou almas com Eternamente (“Por que que todo amor não dura eternamente/ E quando tudo acaba a gente sente?/ Senti o mundo desabando em mim”).

Mas calma. Apaixonados também têm vez no show do Belo. Casos de Perfume (“Meu amor/ Levei tanto tempo para te encontrar/ Alguém que chegasse pra me libertar”) e Razão da Minha Vida (“Você me aqueceu no calor dos teus braços/ Colou meu coração pedaço por pedaço”).

Com Tua Boca, trilha de O Cravo e A Rosa, os planetários lembraram de um dos maiores casais da teledramaturgia brasileira: Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Edu Moscovis).

Até que Belo, que pouco havia interagido até então, resolveu conversar com o público e foi memorável. Primeiro, brincou que o público mais novo talvez não o tenha conhecido na época de Soweto. Que no tempo do grupo, ele era “loirinho”, que atual cabelo escuro é por conta de seu personagem em Três Graças, Misael. Então, aproveitou para falar da novela:

— Como cantor de comunidades de periferia, que representa o samba, o pagode e o povo preto, estou em uma novela das nove, na maior emissora da América Latina, representando o meu povo. E agora arrumaram uma namorada para o Misael…

Belo se referia a Consuelo, amor antigo do personagem que é interpretada justamente por Viviane Araújo – ex do cantor. O público foi à loucura. Belo prosseguiu:

— Calma, gente. Misael é Misael, Belo é Belo. Consuelo é Consuelo. Viviane é Viviane. Você tem que separar as coisas.

Em seguida, o cantor apresentou Par Perfeito, que é trilha da novela. Na finaleira, Belo fez o Planeta tirar o pé do chão com Derê e encerrou o show em clima de Carnaval com Não Quero Dinheiro, cover de Tim Maia.