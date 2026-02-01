Ludmilla foi a terceira atração deste sábado de Planeta Atlântida. Duda Fortes / Agencia RBS

Positivamente fragmentada, Ludmilla voltou ao Planeta Atlântida para apresentar suas diferentes facetas e ritmos. Apaixonada, desiludida e dengosa com R&B e pagode. Soberana, confiante e afrontosa com o pop e o funk. Carnavalesca. Casada. Mãe. Empática com solteiros.

Acompanhada de banda e um grupo de dança com oito pessoas, a cantora subiu ao Palco Planeta às 21h15min para realizar uma apresentação versátil, autêntica e comunicativa, que fez os planetários esgotarem o cardio da semana.

Lud transita entre gêneros musicais com total naturalidade, como demonstrou no show. Primeiro, ela começou funkeira com Favela Chegou, Rainha da Favela e Onda Diferente.

Transformando a Saba em um baile funk, a artista fez planetários rebolarem ou, no caso daqueles sem traquejo, balançarem o corpo. É difícil ficar parado nessa parte.

Então, hora de mudar a frequência. Lud retornou ao festival embalada pelo recente lançamento de Fragmentos, que saiu em novembro. Em um álbum com viés predominantemente romântico e com uma sensualidade madura, ela trabalha o R&B com referências brasileiras.

Representando o álbum, a cantora trouxe a romântica Dopamina em uma interpretação esplêndida. Antes, ela destacou:

— Esta música fala daquela mulher que marca a vida das pessoas. Que você pode chamar de dopamina.

O R&B seguiu presente na sensual Sintomas do Prazer. Porém, Lud mudou a frequência para um bloco de funk, que teve Verdinha incendiando os planetários.

Depois de demonstrar simpatia pelos solteiros no Carnaval, ela cantou a delicada Paraíso, faixa que homenageia a esposa, Brunna Gonçalves. Antes, foi exibido um vídeo que continha o nascimento da filha das duas, Zuri.

Ao fim de Paraíso, a cantora destacou que a música sempre lembra seu começo com a Brunna:

— Eu tinha que amar escondido. Eu não podia ser amada em voz alta, com medo do preconceito e do que as pessoas iriam falar. Depois que eu me libertei desse medo, eu tô vivendo o surreal.

Em seguida, ela comemorou o nascimento da filha:

— Estou vivendo o melhor amor que a vida podia me dar, que é o nascimento de uma criança. Uma filha muda a atmosfera da casa. Eu sou completamente apaixonada por você, meu amorzinho.

O R&B de Fragmentos continuou em evidência com Whiskey com Água de Choro. Antes, a cantora externou dificuldades que teve no lançamento:

— Ele não foi divulgado da maneira que deveria ser porque deu problema.

Até que chegou o bloco Numanice, com os pagodes de Lud. Teve Saudade da Gente, Você Não Sabe o que é Amor e, o ponto alto, Maldivas.

Lud mudou a frequência para o Carnaval, com dois pagodões baianos: Invocada e Macetando. O público se jogou até o chão.

Após uma pausa rápida para troca de figurino, o funk é retomado com a maliciosa Bota. Terminada a música, atestou:

— Eu faço música de amor, faço música de alegria e também faço música de putaria. É carnaval, gente, é para ensandecer!

A artista fechou o show com um de seus primeiros sucessos, a intimidadora Fala Mal de Mim (“Se ficar de Caozada, a porrada come”).

Talvez a melhor conclusão sobre o show da Ludmilla tenha sido dita por ela mesma durante a apresentação: