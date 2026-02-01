Em ritmo de funk e ao lado da filha, Dennis DJ encerra edição histórica de 30 anos do Planeta Atlântida

Planeta Atlântida 2026 terminou com baile funk de Dennis DJ. Renan Mattos / Agencia RBS

Coube a Dennis DJ a missão de encerrar a edição histórica de 30 anos do Planeta Atlântida. Contrariando a vontade dos planetários, que teriam fôlego para mais dois dias de festival, ele foi o responsável por anunciar que era chegada a hora de se despedir da Saba. Mas não sem antes transformá-la em um baile funk imune ao cansaço.

No comando do set, Dennis apostou em hits que dispensam apresentações. A cada batida dedilhada, a Saba respondia com dança, gritos e boa vibração. Canções como Isso Que é Vida, Mãe Solteira, Monstrão, Ei Mototáxi e 365 Dias (Vida Mansa) expressaram a disposição do público para curtir o Planeta Atlântida até o último segundo.

Quando o relógio marcou 4h20min, os planetários acharam de bom-tom avisar, em coro, que não iriam embora tão cedo. Foi a deixa para que Alok, que havia se apresentado no horário anterior, retornasse para sentir mais uma vez a vibe do Planeta Atlântida. Juntos, os dois DJs tocaram Mimosa, parceria lançada no ano passado. Também ergueram a placa de sold out da edição, que teve os dois dias de ingressos esgotados ainda na sexta.

A festa seguiu, é claro, com o funk no volume máximo. Quase 20 bailarinos ajudavam Dennis a incendiar a plateia com coreografia afinadas, convocando o público a permanecer na dança.

Tília se juntou ao grupo perto das 4h40min, quando provou que não é só mais uma nepobaby. A filha de Dennis dançou, cantou sua música de trabalho — que, há de se dizer, estava na ponta da língua dos planetários mais jovens — e discotecou hits do funk. Uma dobradinha simbólica para a edição que marca os 30 anos do festival que atravessou gerações no verão gaúcho, marcando a adolescência de pais e filhos em diferentes épocas.

Depois de pegar o celular para filmar momentos da caçula no palco, como bom pai coruja, Dennis assumiu novamente o comando da aparelhagem. Foi a vez de a nostalgia do funk anos 2000 tomar conta do Planeta Atlântida, com Bonde do Tigrão, Mc Serginho e Jonathan da Nova Geração. Na sequência, hits contemporâneos voltaram a ecoar, mostrando que o funk, assim como o Planeta Atlântida, é resistente ao tempo.