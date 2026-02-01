Música

Último gás
Notícia

Em ritmo de funk e ao lado da filha, Dennis DJ encerra edição histórica de 30 anos do Planeta Atlântida

Artista subiu ao palco por volta das 4h deste domingo para fazer planetários aproveitarem até o último instante

Camila Bengo

