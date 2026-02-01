Música

Notícia

Com hits e homenagens ao Rio Grande do Sul no céu da Saba, Alok entrega show grandioso no Planeta Atlântida

DJ encantou planetários com uma apresentação digna dos 30 anos do festival, mesclando drones, lasers e fogos

Camila Bengo

