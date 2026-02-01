Alok transformou o palco em uma plataforma de efeitos visuais e tecnologia. Renan Mattos / Agencia RBS

Em uma edição histórica de 30 anos do Planeta Atlântida, Alok apostou na grandiosidade. O DJ transformou o palco em uma plataforma de efeitos visuais e tecnologia, com pirotecnia intensa, lasers atravessando a Saba e drones enfeitando o céu.

A entrada do artista no palco ocorreu já em meio a fogos de artifício, que se repetiram em diversos momentos do show. Alinhada ao conceito, Fuego foi a canção responsável por abrir o espetáculo, com os telões do palco tomados por labaredas. Era só um aviso de que o Planeta Atlântida pegaria fogo.

— Estou sentindo que hoje vai ser uma noite inesquecível. Tem alguém cansado aí? — perguntou o DJ.

Passava das 2h da madrugada, mas não, ninguém estava preocupado com o cansaço. Ignorando as mais de 20 horas de música que antecederam o show de Alok, levando em consideração o primeiro dia de festival, o público saiu do chão como se o Planeta Atlântida estivesse começando ali.

Hits como Alive (It Feel Likes), I Gotta Feeling, I Love It, Mimosa, Car Keys, Show Me Love e Whats Up não deixaram ninguém ficar parado. Alok orquestrou a festa nas pick-ups e também no microfone, fazendo as vezes de mestre de cerimônias em interações que vinham para jogar ainda mais lenha na fogueira da plateia.

Enquanto as batidas incendiavam a multidão, o céu também falava. Os drones, que já se tornaram marca registrada das apresentações dele, surgiram nos ares às 2h45min, escrevendo um "Rio Grande do Sul" colorido que mexeu com o coração — e o bairrismo — dos gaúchos.

Frases como "Bah, tchê!" e elementos como a cuia de chimarrão e o logotipo do Planeta Atlântida também animaram os planetários. Mas foi com a projeção da máxima "Ah, eu sou gaúcho!" que Alok fez a Saba gritar uníssona.

O coro seguiu em Hear Me Now, um dos maiores sucessos do DJ, parceria dele com Zeeba. O músico subiu ao palco para interpretar a canção, em mais uma surpresa do grandioso espetáculo preparado por Alok.

— Agora, a gente vai fazer o chão tremer — anunciou Zeeba, que ainda cantou Big Jet Plane, Never Let Me Go, Dive Into The Ocean e Ocean, esta também ao piano.

Alok voltou a ficar sozinho no palco para um bloco de músicas que transitam por vertentes plurais, expressando toda a sua versatilidade artística. Presença constante no ranking da DJ Mag, revista conhecida por eleger os melhores DJs do mundo, ele soma bilhões de streams nas plataformas digitais, turnês internacionais e colaborações com artistas de diferentes cenas, ajudando a projetar a música eletrônica brasileira ao cenário global.