“Cresci esperando esse momento”: tradição do Planeta Atlântida atravessa gerações 

Fablo Weiner foi ao Planeta com a esposa Rafaela Passos (D) em 2010, mesmo ano em que a filha Kauane nasceu (ao centro). Hoje, eles estão com a adolescente na edição de 30 anos do festival. Yasmim Girardi / Grupo RBS

O Planeta Atlântida que marcou a juventude de muitos pais agora ganha novos sentidos ao ser apresentado aos filhos. Anos depois das primeiras vindas ao festival, eles retornam à Saba, em Atlântida, para reviver memórias, reconhecer o que mudou e, principalmente, dividir com a nova geração a emoção de estar em um evento que faz parte das próprias histórias.

O advogado Marcelo Fagundes, 47 anos, de Salto do Jacuí, no noroeste do Estado, se considera um planetário. Esteve no primeiro Planeta Atlântida, em 1996, e, sem saber ao certo, chuta que compareceu a mais de 20 edições depois dessa. A tradição se mantém com a participação da esposa, a fisioterapeuta Tina Pinto, 48, e, agora, com a filha.

Marcelo Fagundes com a filha Carolina, 14 anos, e a esposa Tina Pinto. Yasmim Girardi / Grupo RBS

— Sempre esperava eles chegarem de madrugada para escutar as histórias e saber como foram os shows. Cresci esperando por esse momento, de poder vir com eles — conta a estudante Carolina Fagundes, 14.

A jovem relata que não vê problemas em curtir a festa com os pais. Tina explica que, mesmo sendo os acompanhantes oficiais da filha, a menina curte muitos momentos com as amigas, que também estão vivendo o festival pela primeira vez.

— No primeiro dia foi muito emocionante. Esperávamos há muito tempo para trazer ela aqui e finalmente conseguimos — relata a mãe.

Sentada no chão, a especialista em vendas Daniela Cabral, 51, admira os espaços que preenchem a Saba e pensa sobre o que mudou desde a última vez em que esteve aqui, em 1999.

— Vim com uma amiga porque tínhamos brigado com os namorados, nos encontramos e decidimos de última hora vir para cá. Curtimos muito e os namorados nunca mais — brinca ela.

Agora, volta ao Planeta Atlântida pela segunda vez para trazer a filha, de 15 anos, duas sobrinhas e a irmã mais velha, a bancária Cláudia Cabral, 60, que não conhecia o festival. Nos anos em que esteve distante da Saba, curtiu os shows pela televisão:

— Curto muito o Planeta. Estou ansiosa para ver o Alok. Eu estava louca para voltar, faz muito tempo que eu vim da primeira vez. Aí minha filha fez 15 anos e eu falei “agora nós vamos!”

Cláudia Cabral (E) trouxe ao Planeta a irmã mais velha Daniela (D), a filha de 15 anos e as sobrinhas. Yasmim Girardi / Grupo RBS

O motorista Fablo Weiner, 37, de Campo Bom, veio ao Planeta Atlântida pela primeira vez em 2007. Três anos depois, trouxe a esposa, Rafaela Passos, 33, para conhecer o festival.

— O que nos marcou dessa edição foi o show do Charlie Brown Jr (atração do Palco Atlântida). Queríamos muito ver ele, e que bom que conseguimos. Neste segundo dia, nossa ideia é ver o tributo a banda — relata a funcionária administrativa Rafaela.

Naquele mesmo ano de 2010, Kauane nasceu. No aniversário de 15 anos em dezembro de 2025, a adolescente decidiu que não queria festa ou viagem, mas sim ingressos para as próximas três edições do Planeta Atlântida.

— É maravilhoso estar aqui com os meus pais. Eu queria muito, é um sonho realizado — afirma a estudante.

Planetários pelos filhos

Patrícia Barbosa e Eduardo Silveira trouxeram o filho mais novo para vivenciar o festival pela primeira vez neste ano. Yasmim Girardi / Grupo RBS

A consultora ambiental Patrícia Barbosa, 53, e o marido, o supervisor operacional Eduardo Silveira, 54, de Novo Hamburgo, passaram a frequentar o Planeta Atlântida ano passado, quando trouxeram o filho mais velho pela primeira vez.

— A gente não veio na nossa adolescência, então agora é a vez deles. Isso daqui era tudo que eu queria e esperava ter vivido quando era jovem — conta o pai.

Neste ano, foi a vez do filho mais novo vivenciar o festival pela primeira vez ao lado dos pais. Para Patrícia, era essencial que eles acompanhassem os dois nesse momento especial.