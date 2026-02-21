Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados; entenda

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli morreram no dia 2 de março de 1996. Fernando Sampaio / Estadão Conteúdo

Quase 30 anos após o trágico acidente com o avião da banda Mamonas Assassinas, os corpos do quinteto Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli serão exumados. O processo está previsto para a próxima segunda-feira (23).

Colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois informa que as famílias dos músicos acordaram em cremar os corpos e transformá-los em adubo para plantar cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos. Era a cidade no interior de São Paulo onde o quinteto morava.

No dia 2 de março deste ano, o acidente completa 30 anos. Na noite desta mesma data, em 1996, a aeronave fretada que levava o grupo de Brasília para São Paulo se chocou contra a Serra da Cantareira, após tentativa de arremeter.

Além dos músicos, o piloto, Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto, Alberto Takeda, o segurança da banda, Sérgio Porto, e o ajudante de palco, Isaac Souto, também morreram no acidente.

Trajetória meteórica

Com estilo extremamente irreverente e carismático, o Mamonas Assassinas vivia seu auge quando ocorreu o acidente. Entre os sucessos da banda estão Pelados em Santos e Brasília Amarela.

Mamonas Assassinas também batiza o único álbum da banda, lançado em junho de 1995. Em apenas oito meses, o disco vendeu mais de 1,8 milhão de cópias. Atualmente, já conta com 3 milhões de exemplares vendidos.