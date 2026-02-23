Corpos dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados nesta segunda-feira; entenda

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli morreram no dia 2 de março de 1996. Fernando Sampaio / Estadão Conteúdo

Os corpos dos cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas serão exumados nesta segunda-feira (23), quase 30 anos depois da tragédia que vitimou os artistas marcou o país. O acidente aéreo na Serra da Cantareira completa três décadas no dia 2 de março.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, as famílias chegaram a um acordo para cremar os restos mortais dos músicos. Parte das cinzas será transformada em adubo para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade onde os artistas moravam.

A iniciativa foi anunciada nas redes sociais do cemitério e da própria banda (veja o post abaixo). De acordo com a família, os túmulos serão mantidos e continuarão abertos para visitação dos fãs. Apenas uma pequena parte das cinzas será utilizada no novo memorial, que ficará atrás das sepulturas.

O projeto prevê que cada árvore receba um totem com QR Code. O código dará acesso a conteúdos sobre os músicos, como textos, fotos e vídeos, reunindo memórias da trajetória meteórica do grupo.

A proposta é transformar o espaço em um ponto de homenagem permanente para preservar a história da banda.

Relembre a tragédia

No auge do sucesso, a banda brasileira embarcou para mais um compromisso da agenda intensa de shows. No entanto, em 2 de março de 1996, às 23h15min, o avião que levava os músicos, parte da equipe técnica, o piloto e o copiloto colidiu contra a Serra da Cantareira, na Grande São Paulo. Não houve sobreviventes.

O país acompanhou, em choque, a confirmação das mortes. Cerca de 30 mil pessoas passaram pelo velório no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu. O cortejo reuniu mais de 100 mil fãs até o Cemitério Parque das Primaveras I, em uma das maiores despedidas já vistas no Brasil.

Trajetória marcante

Com estilo extremamente irreverente e carismático, a banda Mamonas Assassinas vivia seu auge quando ocorreu o acidente. O grupo fez muito sucesso com hits como Brasília Amarela e Vira-Vira, entre outros.

Mamonas Assassinas também batiza o único álbum da banda, lançado em junho de 1995. Em apenas oito meses, o disco vendeu mais de 1,8 milhão de cópias. Atualmente, já conta com 3 milhões de exemplares vendidos.

Antes do acidente, o Mamonas realizou um show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Seria a última apresentação da turnê no Brasil. Após, a banda se apresentaria em Portugal e iria preparar um novo disco.

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