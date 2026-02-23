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Corpos dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados nesta segunda-feira; entenda

Famílias decidiram cremar restos mortais e usar cinzas para plantar árvores memorial no cemitério de Guarulhos 

Zero Hora

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