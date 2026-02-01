Com fórmula única, Comunidade Nin-Jitsu e convidados misturam rock, rap e funk gaúcho no Planeta Atlântida

Comunidade Nin-Jitsu recebeu convidados no Palco Atlântida. Nani ArtClub / Divulgação

Mais uma vez, a Comunidade Nin-Jitsu mostrou por que o Planeta Atlântida é e sempre foi território de mistura. O show, com a participação de convidados especiais, fez o chão tremer com hits do rock, rap e funk gaúcho e nacional. No final, o público gritava “mais um, mais um!”

Mano Changes, Fredi Chernobyl, Nando Endres e Pancho da Cara subiram ao Palco Atlântida com energia de quem sabe exatamente o que está fazendo e como conquistar os fãs de diferentes gerações. Abriram o show remixando os três ritmos, o som atual e o antigo em uma fórmula própria.

A apresentação começou com os hits clássicos Não Aguento Mais, Analfabeto e Detetive. E os planetários mostraram a força da voz dos fãs que a Comunidade acumulou ao longo dos 31 anos de carreira.

Vera Loca entrou em palco para cantar Borracho y Loco e Rap do Trago. Os solos de guitarra se misturavam com os de gaita, deixando claro que esse som que embala a multidão há anos é feito por gaúchos.

— Nesses 30 anos, quem aqui se deu bem em uma casinha de salva-vidas? — anunciou Mano Changes antes de tocar Toda Molhada, hit que embalou o veraneio de muitos gaúchos.

Show encerrou com "Ah Eu To Sem Erva". Nani ArtClub / Divulgação

Da Guedes invadiu o palco para lembrar os planetários que tudo que o rap fez e faz é a diferença. Dr Destino também fez parte do setlist, que destacou a história do rap nacional.

Duda Calvin, ex-Tequila Baby, veio em seguida e foi o responsável por ajudar o Comunidade a fazer o chão da Saba tremer. Com direito a roda punk e dança coreografada, Merda de Bar e Velhas Fotos empolgaram a plateia.

A partir daí, o baile virou funk. Dj Cabeção e Mc Jean Paul fizeram uma retrospectiva do estilo musical que desde os anos 1990 embala festas no Brasil.

— Aqui é passado de geração em geração — disse MC Jean Paul enquanto recebia o filho, que está vivendo o primeiro Planeta Atlântida, no palco.