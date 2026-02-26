Carnaval de Porto Alegre 2026: conheça os sambas-enredo das escolas do Grupo Ouro

O Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte, abre seus portões na sexta-feira (27) para receber as escolas de samba do Grupo Ouro. A partir da 00h40min, as agremiações iniciam os desfiles na tradicional passarela do samba da Capital.
Na primeira noite, quatro escolas levam seus enredos à avenida. Já no sábado (28), a partir da 00h10min, as cinco agremiações restantes encerram os desfiles do Grupo Ouro. Cada uma terá entre 55 e 65 minutos para percorrer os 341 metros da pista do Complexo do Porto Seco.
Para entrar no clima e conhecer as histórias que vão embalar a avenida, veja a seguir os sambas-enredo das nove escolas. A relação está organizada conforme a ordem de apresentação, com os respectivos horários de início dos desfiles.
Conheça o samba-enredo das escolas do Grupo Ouro
Sexta-feira (27)
00h40min – Bambas da Orgia
Enredo: Apaguem as Luzes!
Abrindo os desfiles do Grupo Ouro, Bambas da Orgia transforma o Porto Seco em uma grande sala de cinema. Com o enredo Apaguem as Luzes!, a escola celebra a sétima arte e convida o público a mergulhar na magia que acontece quando as luzes se apagam e a vida se acende nas telas.
1h55min – Imperatriz Dona Leopoldina
Enredo: Nos Saltos da Vida, Desfila Evandro Hazzy, o Deus da Beleza
A segunda escola da noite entra na avenida para homenagear o jornalista e especialista em misses Evandro Hazzy. No ritmo da Laranja Mecânica, a Imperatriz mostra o que há além da beleza, celebrando a trajetória de um profissional que marcou gerações.
3h10min – Império do Sol
Enredo: Artesãos dos Sonhos e Construtores do Impossível... Mas Pode Me Chamar de Escola de Samba!
Na voz de Ito Melodia, a Império do Sol leva brilho e cor àqueles que fazem o Carnaval sair do papel. O enredo enaltece os artesãos dos sonhos, os construtores do impossível – os trabalhadores anônimos que transformam a avenida em espetáculo.
4h25min – Vila Isabel
Enredo: Aílton Graça: Ninguém Pode Roubar Nossos Sonhos
Encerrando a primeira noite de desfiles, a Unidos de Vila Isabel homenageia o ator paulista Aílton Graça. O orgulho de Viamão conta a trajetória do artista – da fé aos palcos e às telas, passando por sua história no mundo do samba – e reforça que ninguém pode roubar nossos sonhos.
Sábado (28)
00h10min – União da Tinga
Enredo: O Pavão Vai Desfilar Todo Encanto, Força e Importância das Águas
Campeã do Grupo Prata em 2025, a União da Tinga mergulha nas profundezas das águas para celebrar o elemento como origem, essência e futuro da vida. Entre lendas, mitos e religiosidade, a escola também traz à tona a urgência da questão ecológica.
1h25min – Acadêmicos de Gravataí
Enredo: Amazônia Táwapayêra: A Aldeia Guardiã dos Encantos da Floresta!
A Onça Negra de Gravataí transporta o público para a Amazônia Táwapayêra em um desfile sobre resistência cultural e ancestralidade indígena. Ao percorrer lendas do Eldorado e celebrar Parintins, a escola revive a alma da floresta e do Brasil.
2h40min – Imperadores do Samba
Enredo: Orin Alá: Canto para Sonhar
Em busca do bicampeonato, os Imperadores do Samba apresentam a lenda da princesa africana Orin Alá. O enredo mostra como, diante da dor, o canto ancestral pode curar feridas e transformar sofrimento em esperança.
3h55min – Estado Maior da Restinga
Enredo: Restinga: O Canto de Todos os Povos
O Estado Maior da Restinga celebra a história do próprio território. Em um desfile que exalta os encontros, a escola canta os povos e as culturas que moldaram o bairro da Zona Sul de Porto Alegre.
5h10min – Fidalgos e Aristocratas
Enredo: No meu patuá, carrego minha fé!
A Fidalgos e Aristocratas transporta para a passarela a fé como escudo. O enredo destaca a força da ancestralidade e da espiritualidade afro-brasileira como proteção, identidade e resistência, celebrando os amuletos sagrados que carregam crenças e histórias.
*Com orientação e supervisão de Lou Cardoso