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Carnaval de Porto Alegre 2026: conheça os sambas-enredo das escolas do Grupo Ouro

Ao todo, nove agremiações levam seus enredos à avenida entre sexta (27) e sábado (28) 

Juliano Lannes*

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