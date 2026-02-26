Carnaval de Porto Alegre 2026: conheça os sambas-enredo das escolas do Grupo Ouro

Grupo Ouro conta com nove escolas de samba brigando pelo título de campeã do Carnaval de Porto Alegre Duda Fortes / Agencia RBS

O Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte, abre seus portões na sexta-feira (27) para receber as escolas de samba do Grupo Ouro. A partir da 00h40min, as agremiações iniciam os desfiles na tradicional passarela do samba da Capital.

Na primeira noite, quatro escolas levam seus enredos à avenida. Já no sábado (28), a partir da 00h10min, as cinco agremiações restantes encerram os desfiles do Grupo Ouro. Cada uma terá entre 55 e 65 minutos para percorrer os 341 metros da pista do Complexo do Porto Seco.

Para entrar no clima e conhecer as histórias que vão embalar a avenida, veja a seguir os sambas-enredo das nove escolas. A relação está organizada conforme a ordem de apresentação, com os respectivos horários de início dos desfiles.

Conheça o samba-enredo das escolas do Grupo Ouro

Sexta-feira (27)

00h40min – Bambas da Orgia

Enredo: Apaguem as Luzes!

Abrindo os desfiles do Grupo Ouro, Bambas da Orgia transforma o Porto Seco em uma grande sala de cinema. Com o enredo Apaguem as Luzes!, a escola celebra a sétima arte e convida o público a mergulhar na magia que acontece quando as luzes se apagam e a vida se acende nas telas.

1h55min – Imperatriz Dona Leopoldina

Enredo: Nos Saltos da Vida, Desfila Evandro Hazzy, o Deus da Beleza

A segunda escola da noite entra na avenida para homenagear o jornalista e especialista em misses Evandro Hazzy. No ritmo da Laranja Mecânica, a Imperatriz mostra o que há além da beleza, celebrando a trajetória de um profissional que marcou gerações.

3h10min – Império do Sol

Enredo: Artesãos dos Sonhos e Construtores do Impossível... Mas Pode Me Chamar de Escola de Samba!

Na voz de Ito Melodia, a Império do Sol leva brilho e cor àqueles que fazem o Carnaval sair do papel. O enredo enaltece os artesãos dos sonhos, os construtores do impossível – os trabalhadores anônimos que transformam a avenida em espetáculo.

4h25min – Vila Isabel

Enredo: Aílton Graça: Ninguém Pode Roubar Nossos Sonhos

Encerrando a primeira noite de desfiles, a Unidos de Vila Isabel homenageia o ator paulista Aílton Graça. O orgulho de Viamão conta a trajetória do artista – da fé aos palcos e às telas, passando por sua história no mundo do samba – e reforça que ninguém pode roubar nossos sonhos.

Sábado (28)

00h10min – União da Tinga

Enredo: O Pavão Vai Desfilar Todo Encanto, Força e Importância das Águas

Campeã do Grupo Prata em 2025, a União da Tinga mergulha nas profundezas das águas para celebrar o elemento como origem, essência e futuro da vida. Entre lendas, mitos e religiosidade, a escola também traz à tona a urgência da questão ecológica.

1h25min – Acadêmicos de Gravataí

Enredo: Amazônia Táwapayêra: A Aldeia Guardiã dos Encantos da Floresta!

A Onça Negra de Gravataí transporta o público para a Amazônia Táwapayêra em um desfile sobre resistência cultural e ancestralidade indígena. Ao percorrer lendas do Eldorado e celebrar Parintins, a escola revive a alma da floresta e do Brasil.

2h40min – Imperadores do Samba

Enredo: Orin Alá: Canto para Sonhar

Em busca do bicampeonato, os Imperadores do Samba apresentam a lenda da princesa africana Orin Alá. O enredo mostra como, diante da dor, o canto ancestral pode curar feridas e transformar sofrimento em esperança.

3h55min – Estado Maior da Restinga

Enredo: Restinga: O Canto de Todos os Povos

O Estado Maior da Restinga celebra a história do próprio território. Em um desfile que exalta os encontros, a escola canta os povos e as culturas que moldaram o bairro da Zona Sul de Porto Alegre.

5h10min – Fidalgos e Aristocratas

Enredo: No meu patuá, carrego minha fé!

A Fidalgos e Aristocratas transporta para a passarela a fé como escudo. O enredo destaca a força da ancestralidade e da espiritualidade afro-brasileira como proteção, identidade e resistência, celebrando os amuletos sagrados que carregam crenças e histórias.