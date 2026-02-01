Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem o Grammy de Melhor Álbum de Música Global

Prêmio consagra o registro da turnê conjunta dos irmãos e representa um marco para a música popular brasileira no cenário internacional. Fernando Young / Divulgação

Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com o projeto Caetano e Bethânia Ao Vivo, anunciado neste domingo (1º), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O prêmio consagra o registro da turnê conjunta dos irmãos e representa um marco para a música popular brasileira no cenário internacional.

Lançado em 26 de maio de 2025, o álbum reúne 42 músicas distribuídas em 33 faixas e foi gravado ao longo da turnê que percorreu o Brasil com casas lotadas e forte repercussão cultural. O repertório atravessa diferentes fases da trajetória dos dois artistas, combinando canções de suas carreiras individuais e momentos de diálogo musical construídos no palco.

A vitória tem um peso histórico especial para Maria Bethânia, que se torna a primeira cantora de MPB a conquistar um Grammy por um álbum integralmente cantado em português e voltado ao público brasileiro.

Já para Caetano Veloso, o prêmio se soma a uma trajetória já reconhecida pela Recording Academy. O cantor e compositor havia vencido o Grammy anteriormente, em 2000, com o álbum Livro (1997), na categoria de Melhor Álbum de Música Global.

Grammy Awards

Na disputa pelo troféu, Caetano e Bethânia Ao Vivo superou trabalhos de artistas da África, da Ásia e da Europa, em uma categoria que reúne produções de diferentes tradições musicais ao redor do mundo.

A cerimônia do Grammy Awards é realizada na Crypto.com Arena, em Los Angeles, com transmissão no Brasil pela TNT e pelas plataformas de streaming.