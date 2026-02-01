Música

É do Brasil!
Notícia

Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem o Grammy de Melhor Álbum de Música Global

Projeto "Caetano e Bethânia Ao Vivo" garante estatueta histórica para a música brasileira e marca feito inédito para Maria Bethânia

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS