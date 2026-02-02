Bethânia e Caetano se surpreendem com vitória no Grammy 2026: "Nem sabia que horas era"

Ler resumo

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram surpreendidos com a vitória no Grammy Awards 2026, anunciada na noite deste domingo (1º), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os irmãos venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, mas não acompanhavam a cerimônia no momento do anúncio.

A reação foi registrada em um vídeo publicado por Caetano Veloso no Instagram. Nas imagens, o cantor recebe a notícia e, ainda incrédulo, liga para a irmã para contar sobre a conquista.

— Parabéns para nós — diz Caetano ao telefone.

Do outro lado da linha, Bethânia reage surpresa:

— Ah, já teve, foi? Eu nem sabia que horas era.

O prêmio foi recebido no palco pela cantora e apresentadora Dee Dee Bridgewater em nome dos artistas brasileiros.

Vitória com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo

A vitória veio com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo, lançado em 26 de maio de 2025. O disco reúne 42 músicas distribuídas em 33 faixas e registra a turnê conjunta dos irmãos pelo Brasil, marcada por apresentações com casas lotadas e grande repercussão cultural.

O repertório atravessa décadas da música popular brasileira, reunindo canções dos dois artistas e momentos de diálogo construídos no palco.

Na disputa pelo troféu, o álbum brasileiro concorreu com Sounds of Kumbha, de Siddhant Bhatia; No Sign of Weakness, de Burna Boy; Eclairer le monde – Light the World, de Youssou N’Dour; Mind Explosion – 50th Anniversary Tour Live, de Shakti; e Chapter III: We Return To Light, de Anoushka Shankar com participação de Alam Khan e Sarathy Korwar.

Bethânia fez história

Com a conquista, Maria Bethânia é a primeira intérprete de MPB a vencer um Grammy por um álbum integralmente cantado em português e voltado ao público brasileiro. A consagração ocorre no ano em que a cantora completa 80 anos, em junho de 2026.

Para Caetano Veloso, o prêmio se soma a uma trajetória já reconhecida pela Recording Academy. O cantor e compositor havia vencido o Grammy em 2000, com Livro (1997), na então categoria Melhor Álbum de World Music, e novamente em 2001, como produtor de João Voz e Violão, de João Gilberto.