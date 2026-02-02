Música

"Parabéns para nós"
Notícia

Bethânia e Caetano se surpreendem com vitória no Grammy 2026: "Nem sabia que horas era"

Irmãos não estavam na cerimônia e souberam do prêmio por telefone; eles venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global

Zero Hora

