Autoridades, parceiros e líderes de entidades e empresas gaúchas marcaram presença no Planeta Lounge

Espaço exclusivo que já se tornou uma tradição no Planeta Atlântida, o Planeta Lounge recebeu público recorde — cerca de 900 convidados por noite — na edição comemorativa aos 30 anos do festival. Acionistas e diretores do Grupo RBS e da DC Set Group, realizadores do Planeta, recepcionaram autoridades, parceiros e líderes de entidades e empresas gaúchas.

Entre os convidados que marcaram presença no espaço estão o governador do RS, Eduardo Leite, o vice-governador, Gabriel Souza, o procurador-geral de Justiça do RS, Alexandre Saltz, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS (Simers), Claudio Bier.

Leia Mais Planeta Atlântida completa 30 anos com edição histórica

O Planeta Lounge também recebeu representantes das 39 marcas parcerias do festival e de presidentes e diretores das seis patrocinadoras master: Renner, Banrisul (que assina o espaço), Coca-Cola, PUCRS, KTO e Budweiser. Com visão privilegiada dos shows e da passagem dos artistas que saem do camarim para subir ao Palco Planeta, o Lounge também reuniu comunicadores de diferentes veículos do Grupo RBS.