Além de planetários carimbados e adolescentes, Planeta Atlântida 2026 conquista estreantes

Casal Luana Souza, 29, e Carlos Andrade, 36, vieram pela primeira vez ao Planeta Atlântida na edição histórica de 30 anos. Yasmim Girardi / Grupo RBS

O Planeta Atlântida chega aos 30 anos ainda sendo um retrato vivo de diferentes gerações. Enquanto veteranos voltam para revisitar memórias ou para trazer os filhos , estreantes garantem o primeiro carimbo na carteirinha de planetário. Esse público, com diferentes perfis e motivações, descobre o festival no próprio ritmo e vive experiências únicas.

Os planetários de primeira viagem vêm de trajetórias diferentes: há quem chegue ao festival assim que a idade permite (14 anos) e quem, por outros caminhos da vida, só agora encontra o momento de viver a energia da Saba, em Atlântida.

O casal Edison e Renata Marcolin com o filho Lucas e o genro Renan Martin. Yasmim Girardi / Grupo RBS

— Desde os 17 ou 18 anos eu tenho vontade de vir. Em 1996, não consegui vir e depois engravidei. Primeiro do Lucas, depois do Kainã. Agora que eles já estão criados, eu vim — relata a analista de recursos humanos Renata Marcolin, 48 anos, de Sapucaia do Sul.

Acompanhada do marido, o auditor Edison Marcolin, 48, e dos dois filhos e do genro, ela aguardava ansiosa pelas apresentações do Alok e do Dennis com a Tília.

— Queria muito viver a experiência de um festival de música no Rio Grande do Sul, porque já fomos em outros fora do Estado e nunca tínhamos vindo aqui. A estrutura é muito boa, melhor do que muitos que já fomos — afirma o gerente de suporte Lucas Marcolin, 28, morador de Novo Hamburgo.

Ao lado do noivo, o enfermeiro Renan Martin, 31, a ideia era aproveitar a família, os shows e as atividades que estão disponíveis para os planetários.

— Fiquei muito pilhado de vir e poder fazer um rolê legal com o meu sogro e minha sogra. Eles são muito parceiros e estamos vivendo essa primeira vez juntos — afirma Martin.

A curiosidade também pesa. A ideia de que o Planeta Atlântida é algo que “só quem vai sente” circula há anos, atravessa gerações e acaba despertando a vontade de entender, na prática, o que faz do festival um dos maiores eventos do Estado. Muitos, como o casal Luana Souza, 29, e Carlos Andrade, 36, chegam querendo conferir de perto o que faz o festival ser especial.

O servidor público, vindo de Curitiba, no Paraná, mora há poucos anos em Porto Alegre. Apesar de ser gaúcha, a empresária também não conhecia o Planeta Atlântida.

— Quando veio para cá, ele começou a ouvir falar bastante do Planeta Atlântida. Ele falou para virmos conhecer e, como era essa edição histórica de 30 anos, topei — conta a jovem.

— O que mais me chamou atenção é ver como o público gaúcho honra o Estado. Tipo no “ah, eu sou gaúcho” que sempre cantam. Isso é algo que só existe aqui — avalia o paranaense.

Angélica Pivatto (ao centro) e Protásio Jesus (D) vieram de Gravataí para curtir o primeiro Planeta com o filho Maurício (E). Yasmim Girardi / Grupo RBS

Aproveitando a estreia do filho Maurício Pivatto, 19 anos, a especialista em merchandising Angélica Pivatto, 47, e o marido, o metalúrgico Protásio Jesus, 45, vieram de Gravataí para curtir o Planeta Atlântida pela primeira vez.