Amigas Luciana Dreon, 34 anos, e Alessandra Arnhold, 29, posam com o look escolhido para o primeiro dia de festival. Yasmim Girardi / Grupo RBS

Muito além da música, o Planeta Atlântida também sempre se afirmou como uma vitrine de estilo. A cada edição, o festival movimenta tendências, inspira escolhas e transforma-se em palco para experimentações. Quem circulou pela Saba, em Atlântida, nesta sexta-feira (30), viu que, neste ano, não foi diferente.

Entre referências do que está em alta no mundo e produções pensadas para o próprio conforto e identidade, os planetários mostraram que a preparação para o festival começa muito antes. Muitos buscaram referências na internet e em aplicativos como Pinterest e Instagram.

— Pesquisei “looks para festival” e fiquei olhando o que aparecia, o que eu curtia. Queria algo praiano, porque estamos no Litoral, mas que remetesse ao Planeta Atlântida, aí escolhi uma camiseta do CBJR e essa saia meio saída de praia — conta a estudante Vanessa Corrêa, 24 anos, que veio de Pelotas, no sul do Estado, para curtir os shows.

Leia Mais O look faz parte do show: como a moda evoluiu ao longo dos 30 anos do Planeta Atlântida

— Faz tempo que estou com o look escolhido. Olhei inspirações no Pinterest e no Instagram. Eu gosto muito de prata e queria combinar um look prata com acessórios pratas. Acho que para a noite vai combinar — relata o analista de comunicação Nilson Marley, 26, de São Paulo.

O que é tendência na Saba

No meio da multidão, algumas tendências saltam aos olhos. Óculos de sol com pegada mais cool — com destaque para os espelhados, com cores e formatos diferentes — dividem espaço com acessórios maximalistas, lenços e correntes.

— Só pensei que precisava de algo nessa estética cowboy, mais marrom, para a vibe do show do João Gomes. Eu normalmente não uso roupas assim, então para mim foi uma revolução. Estou me sentindo maravilhosa — confessa a professora Amanda Dallabrida, 28, de Gravataí.

O crochê aparece em tops, vestidos e detalhes, enquanto peças fluídas, feitas de tule, cetim e outros tecidos leves, dominam os looks pensados para aguentar o dia inteiro de festival e ter uma estética diferente. Transparências também ganham força, assim como saias e peças metalizadas em prata e dourado. Shorts, microshorts e minissaias são presença confirmada.

Leia Mais Primeiro dia de Planeta Atlântida é marcado por calor e empolgação dos planetários

Nos pés, o conforto dita as regras: botas de cowboy e coturnos são maioria, garantindo estilo sem abrir mão da praticidade.

— Escolhi esse look pelo conforto e para combinar com a vibe do Planeta Atlântida. Fiquei com medo do tênis branco aqui, mas faço tudo pelo look — brinca a criadora de conteúdo na internet Aline Barbosa, 36.

As roupas inspiradas na estética nos anos 2000 estão entre as preferidas dos planetários. Cintura baixa, calças jeans mais largas e com desenhos e tênis chunky compõem looks diversos.

— A ideia era uma coisa bem underground para curtir o show da Ebony, mas me inspirei na estética Y2K (anos 2000). A estrela no cabelo, os acessórios e a make foram nessa pegada. O leque é para o calor e, claro, para fazer barulho — revela o estudante Luiz Rossato, 22.

— Gosto dessa pegada mais festival, mais rock e descolada. Queria vir bonito e confortável para aguentar horas, mas tinha que ser algo que combinasse com meu estilo alternativo — afirma o cabeleireiro Maicon Salgado, 29.

Entre os homens, camisas de time, roupas escuras e sobreposições aparecem com força. O Brazilcore, moda que valoriza as cores e características brasileiras, também estão em alta.

Leia Mais Veigh coloca público para cantar trap na festa de 30 anos do Planeta Atlântida

Já entre as mulheres, penteados diferentes, como tranças ou coques com presilhas, e maquiagens marcantes se destacam. Os chapéus de cowboy, toucas e bonés aparecem nas cabeças de planetários de diferentes perfis.

— Queria uma make e um look na vibe Zara Larsson, que está muito em alta — conta a estudante Júlia Costa, 20, de Caxias do Sul.

Em outra pegada, o objetivo das amigas Luciana Dreon, 34, e Alessandra Arnhold, 29, de Lajeado, era o mesmo.