Muito além da música, o Planeta Atlântida também sempre se afirmou como uma vitrine de estilo. A cada edição, o festival movimenta tendências, inspira escolhas e transforma-se em palco para experimentações. Quem circulou pela Saba, em Atlântida, nesta sexta-feira (30), viu que, neste ano, não foi diferente.
Entre referências do que está em alta no mundo e produções pensadas para o próprio conforto e identidade, os planetários mostraram que a preparação para o festival começa muito antes. Muitos buscaram referências na internet e em aplicativos como Pinterest e Instagram.
— Pesquisei “looks para festival” e fiquei olhando o que aparecia, o que eu curtia. Queria algo praiano, porque estamos no Litoral, mas que remetesse ao Planeta Atlântida, aí escolhi uma camiseta do CBJR e essa saia meio saída de praia — conta a estudante Vanessa Corrêa, 24 anos, que veio de Pelotas, no sul do Estado, para curtir os shows.
— Faz tempo que estou com o look escolhido. Olhei inspirações no Pinterest e no Instagram. Eu gosto muito de prata e queria combinar um look prata com acessórios pratas. Acho que para a noite vai combinar — relata o analista de comunicação Nilson Marley, 26, de São Paulo.
O que é tendência na Saba
No meio da multidão, algumas tendências saltam aos olhos. Óculos de sol com pegada mais cool — com destaque para os espelhados, com cores e formatos diferentes — dividem espaço com acessórios maximalistas, lenços e correntes.
— Só pensei que precisava de algo nessa estética cowboy, mais marrom, para a vibe do show do João Gomes. Eu normalmente não uso roupas assim, então para mim foi uma revolução. Estou me sentindo maravilhosa — confessa a professora Amanda Dallabrida, 28, de Gravataí.
O crochê aparece em tops, vestidos e detalhes, enquanto peças fluídas, feitas de tule, cetim e outros tecidos leves, dominam os looks pensados para aguentar o dia inteiro de festival e ter uma estética diferente. Transparências também ganham força, assim como saias e peças metalizadas em prata e dourado. Shorts, microshorts e minissaias são presença confirmada.
Nos pés, o conforto dita as regras: botas de cowboy e coturnos são maioria, garantindo estilo sem abrir mão da praticidade.
— Escolhi esse look pelo conforto e para combinar com a vibe do Planeta Atlântida. Fiquei com medo do tênis branco aqui, mas faço tudo pelo look — brinca a criadora de conteúdo na internet Aline Barbosa, 36.
As roupas inspiradas na estética nos anos 2000 estão entre as preferidas dos planetários. Cintura baixa, calças jeans mais largas e com desenhos e tênis chunky compõem looks diversos.
— A ideia era uma coisa bem underground para curtir o show da Ebony, mas me inspirei na estética Y2K (anos 2000). A estrela no cabelo, os acessórios e a make foram nessa pegada. O leque é para o calor e, claro, para fazer barulho — revela o estudante Luiz Rossato, 22.
— Gosto dessa pegada mais festival, mais rock e descolada. Queria vir bonito e confortável para aguentar horas, mas tinha que ser algo que combinasse com meu estilo alternativo — afirma o cabeleireiro Maicon Salgado, 29.
Entre os homens, camisas de time, roupas escuras e sobreposições aparecem com força. O Brazilcore, moda que valoriza as cores e características brasileiras, também estão em alta.
Já entre as mulheres, penteados diferentes, como tranças ou coques com presilhas, e maquiagens marcantes se destacam. Os chapéus de cowboy, toucas e bonés aparecem nas cabeças de planetários de diferentes perfis.
— Queria uma make e um look na vibe Zara Larsson, que está muito em alta — conta a estudante Júlia Costa, 20, de Caxias do Sul.
Em outra pegada, o objetivo das amigas Luciana Dreon, 34, e Alessandra Arnhold, 29, de Lajeado, era o mesmo.
— Estávamos em busca de ficar descoladas. É minha primeira vez e eu estava com medo de parecer uma tia velha. Queria essa energia de jovem — brinca Luciana.