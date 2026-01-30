Tudo o que você precisa saber para curtir o Planeta Atlântida 2026

É neste final de semana: está tudo pronto para o público curtir a edição histórica de 30 anos do Planeta Atlântida, que ocorre nesta sexta (30) e no sábado (31) na Saba, em Atlântida, município de Xangri-lá, no Litoral Norte. E para ter a melhor experiência no maior festival de música do sul do país, listamos as principais informações para os planetários curtirem com conforto e segurança os dois dias de shows.
Confira todos os detalhes do evento
Acesso ao festival
O uso da pulseira é indispensável para o acesso à Saba. Caso o planetário tenha optado por buscar a sua na bilheteria, poderá retirá-la nos dias 30 e 31 de janeiro, das 12h às 00h. É preciso apresentar:
- E-mail de confirmação de compra, com código de retirada
- Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte) do titular do cadastro
- Cartão utilizado na compra
Em caso de retirada da pulseira do tipo “meia-entrada”, é obrigatório apresentar o documento que comprova a condição de beneficiário. Preferencialmente, a retirada deverá ser realizada pelo titular da compra. Entretanto, também será aceita com a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:
- Termo de Autorização para Retirada por Terceiros, preenchido e assinado, sem necessidade de autenticação em cartório
- E-mail de confirmação de compra, com código de retirada
- Documento de Identidade do titular do cartão de crédito (pode ser cópia)
- Documento de Identidade do terceiro
- Cópia da frente do cartão de crédito utilizado no pagamento
- Comprovante de meia-entrada, quando necessário
O que pode e o que não pode
É permitido
- Até cinco alimentos com embalagem lacrada, como barrinhas de cereais, etc.
- Óculos escuros e de grau
- Capas de chuva
- Maquiagem (exceto qualquer tipo de lápis/caneta)
- Protetor solar e repelente
- Mochila ou bolsa
- Chapéu, boné e bucket
- Cangas e toalhas
- Carregadores portáteis e cabos para carregar celulares
- Remédios com e sem prescrição médica (lacrados)
- Câmera compacta, GoPro e Polaroid
- Carteira de cigarro lacrada
- Lenço umedecido e papel higiênico
- Desodorantes, exceto aerossol
- Tirantes de edições passadas (copo não)
- Leques sem estruturas pontiagudas
Não pode entrar com
- Garrafas, nenhum tipo de copo, bebidas ou alimentos não lacrados e perecíveis em grande quantidade (o evento oferece ilhas/pontos de hidratação. Cada planetário receberá um copo reutilizável por noite)
- Dispositivos eletrônicos para fumar, como cigarros eletrônicos, vape, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido), entre outros
- Máquinas fotográficas, de gravação ou filmagem que sejam profissionais e/ou com lente removível (exceto imprensa credenciada)
- Objetos cortantes, pontiagudos ou que possam colocar o público em risco
- Correntes e capacetes de motociclista, guarda-chuvas, guarda-sóis, cadeiras e banquinhos e bastões de selfie
- Aerossóis, frascos e vidros de perfume
- Bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de gás, spray de espuma e fogos de artifício
- Armas de fogo ou armas brancas (tesouras, facas, canivetes, revólveres e pistolas)
- Máscaras que cubram por completo ou parcialmente o rosto (exceto máscaras médicas)
- Remédios sem prescrição ou na embalagem não lacrada
- Animais de estimação (exceto cão-guia)
- Qualquer tipo de entorpecentes
Acesso de pessoas com deficiência
Quem estiver com o carro identificado para portadores de deficiência terá acesso facilitado pelo portão 4 ou com o shuttle oficial do evento.
Menores de idade
- É necessário ter, no mínimo, 14 anos. Mesmo que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, menores de 14 anos não serão autorizados a entrar no evento
- Como em outras edições, no Planeta 2026 o menor de idade que tentar entrar no festival com sinais de embriaguez será encaminhado diretamente ao Posto Médico e para o Conselho Tutelar, e não poderá retornar ao evento. Os pais ou responsáveis legais serão chamados para buscar o adolescente no Conselho Tutelar
Segurança
- Atuação de órgãos de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e Polícia Federal
- Reforço de policiamento no entorno e na área interna do evento
- Central de Comando e Controle para monitoramento em tempo real por meio de câmeras de monitoramento instaladas na Saba e na área externa a partir da bilheteria e áreas de acesso ao público
- São 59 câmeras no total, sendo 20 speed domes (controle remoto de movimentos panorâmicos 360º) e 39 fixas
- Segurança privada conta com: 55 bombeiros civis por noite, 451 vigilantes com especialização em grandes eventos nas áreas internas, 31 coordenadores de equipes internas e 35 vigilantes patrimoniais na área pertencente ao evento, mas externa da Saba
Atendimento médico
Os serviços de saúde são operados pela Unimed Porto Alegre. Localizado na Arena, o posto médico comporta dois leitos de UTI e tem salas de triagem, isolamento e espaço com macas para aplicação de medicação ou soro.
Acessibilidade
Espaço de acolhimento pensado para quem precisar fazer uma pausa e se regular diante dos estímulos intensos do festival, com dois psicólogos disponíveis.
Centrais de acessibilidade (uma na Arena e outra no Camarote), com kits de mobilidade e sensoriais, intérpretes de libras e equipe de apoio especializada e serviço especial de garçons.
Serviço de shuttle
O público do Camarote e do Planeta Premium conta com um transporte exclusivo de shuttle, com saída a partir das 16h do Canteiro da Rua Jandaia, na esquina com a Avenida Central de Atlântida. O serviço custa R$ 50 por dia, ida e volta. A compra pode ser feita pelo site Uhuu até esta sexta, pelo link enviado aos compradores de Camarote e Premium. Após essa data, será possível adquirir o serviço no local de embarque.
Faça a sua parte!
- Atenção aos cuidados básicos que um evento deste porte exige e que cada um pode fazer para aproveitar ao máximo:
- Opte por roupas e sapatos confortáveis
- Não esqueça de tomar água Cuide dos seus pertences pessoais; pochetes e cordinhas de celular são boas pedidas
- Use protetor solar
- Evite deixar o cartão de crédito/débito no bolso
Ingressos
Os ingressos para o Camarote, Rooftop Open Bar e Planeta Premium estão esgotados. Ainda há ingressos para a Arena, que podem ser adquiridos pelo site planetaatlantida.com.br e na bilheteria do evento.
Como assistir de casa
O público pode acompanhar ao vivo a transmissão dos shows na ATL TV, canal do YouTube da Atlântida. A RBS TV exibe ao vivo os shows do Palco Planeta, hoje, após o Jornal da Globo, e no sábado, depois do Altas Horas.
Mapa do evento
Line-up do Planeta Atlântida 2026
Sexta-feira (30 de janeiro)
Abertura dos portões: 16h
Palco Atlântida
17h30min - Isa Buzzi
19h - Nenhum de Nós
20h30min - Reação em Cadeia
22h - Maneva
23h30min - Raimundos
1h - Ebony
2h30min - Baile da Syon
Palco Planeta
17h50min - Neto Fagundes
18h - Veigh & Supernova
19h30min - João Gomes
21h - Jota Quest
22h30min - Anitta
0h20min - Menos É Mais Convida Matheus Fernandes
1h50min - Zé Neto & Cristiano
3h20min - Luísa Sonza
Sábado (31 de janeiro)
Abertura dos portões: 16h
Palco Atlântida
17h - Atl Bands
17h50min - Brandão
19h - Wiu
20h30min - Vitor Kley
22h - Marcão Britto & Thiago Castanho Charlie Brown Jr.
23h30min - Diego & Victor Hugo
1h - Comunidade Nin-Jitsu com participações de Vera Loca, da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção
2h30min - Bonde do Tigrão
Palco Planeta
18h - Armandinho
19h30min - Belo
21h - Ludmilla
22h30min - Simone Mendes
0h - Matuê
1h30min - Alok
3h10min - Dennis convoca Tília