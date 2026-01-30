Tudo o que você precisa saber para curtir o Planeta Atlântida 2026

Portões da Saba abrem às 16h desta sexta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

É neste final de semana: está tudo pronto para o público curtir a edição histórica de 30 anos do Planeta Atlântida, que ocorre nesta sexta (30) e no sábado (31) na Saba, em Atlântida, município de Xangri-lá, no Litoral Norte. E para ter a melhor experiência no maior festival de música do sul do país, listamos as principais informações para os planetários curtirem com conforto e segurança os dois dias de shows.

Confira todos os detalhes do evento

Acesso ao festival

O uso da pulseira é indispensável para o acesso à Saba. Caso o planetário tenha optado por buscar a sua na bilheteria, poderá retirá-la nos dias 30 e 31 de janeiro, das 12h às 00h. É preciso apresentar:

E-mail de confirmação de compra, com código de retirada

Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte) do titular do cadastro

Cartão utilizado na compra

Em caso de retirada da pulseira do tipo “meia-entrada”, é obrigatório apresentar o documento que comprova a condição de beneficiário. Preferencialmente, a retirada deverá ser realizada pelo titular da compra. Entretanto, também será aceita com a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:

Termo de Autorização para Retirada por Terceiros, preenchido e assinado, sem necessidade de autenticação em cartório

E-mail de confirmação de compra, com código de retirada

Documento de Identidade do titular do cartão de crédito (pode ser cópia)

Documento de Identidade do terceiro

Cópia da frente do cartão de crédito utilizado no pagamento

Comprovante de meia-entrada, quando necessário

O que pode e o que não pode

É permitido

Até cinco alimentos com embalagem lacrada, como barrinhas de cereais, etc.

Óculos escuros e de grau

Capas de chuva

Maquiagem (exceto qualquer tipo de lápis/caneta)

Protetor solar e repelente

Mochila ou bolsa

Chapéu, boné e bucket

Cangas e toalhas

Carregadores portáteis e cabos para carregar celulares

Remédios com e sem prescrição médica (lacrados)

Câmera compacta, GoPro e Polaroid

Carteira de cigarro lacrada

Lenço umedecido e papel higiênico

Desodorantes, exceto aerossol

Tirantes de edições passadas (copo não)

Leques sem estruturas pontiagudas

Não pode entrar com

Garrafas, nenhum tipo de copo, bebidas ou alimentos não lacrados e perecíveis em grande quantidade (o evento oferece ilhas/pontos de hidratação. Cada planetário receberá um copo reutilizável por noite)

Dispositivos eletrônicos para fumar, como cigarros eletrônicos, vape, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido), entre outros

Máquinas fotográficas, de gravação ou filmagem que sejam profissionais e/ou com lente removível (exceto imprensa credenciada)

Objetos cortantes, pontiagudos ou que possam colocar o público em risco

Correntes e capacetes de motociclista, guarda-chuvas, guarda-sóis, cadeiras e banquinhos e bastões de selfie

Aerossóis, frascos e vidros de perfume

Bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de gás, spray de espuma e fogos de artifício

Armas de fogo ou armas brancas (tesouras, facas, canivetes, revólveres e pistolas)

Máscaras que cubram por completo ou parcialmente o rosto (exceto máscaras médicas)

Remédios sem prescrição ou na embalagem não lacrada

Animais de estimação (exceto cão-guia)

Qualquer tipo de entorpecentes

Acesso de pessoas com deficiência

Quem estiver com o carro identificado para portadores de deficiência terá acesso facilitado pelo portão 4 ou com o shuttle oficial do evento.

Menores de idade

É necessário ter, no mínimo, 14 anos. Mesmo que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, menores de 14 anos não serão autorizados a entrar no evento

Como em outras edições, no Planeta 2026 o menor de idade que tentar entrar no festival com sinais de embriaguez será encaminhado diretamente ao Posto Médico e para o Conselho Tutelar, e não poderá retornar ao evento. Os pais ou responsáveis legais serão chamados para buscar o adolescente no Conselho Tutelar

Segurança

Atuação de órgãos de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e Polícia Federal

Reforço de policiamento no entorno e na área interna do evento

Central de Comando e Controle para monitoramento em tempo real por meio de câmeras de monitoramento instaladas na Saba e na área externa a partir da bilheteria e áreas de acesso ao público

São 59 câmeras no total, sendo 20 speed domes (controle remoto de movimentos panorâmicos 360º) e 39 fixas

Segurança privada conta com: 55 bombeiros civis por noite, 451 vigilantes com especialização em grandes eventos nas áreas internas, 31 coordenadores de equipes internas e 35 vigilantes patrimoniais na área pertencente ao evento, mas externa da Saba

Atendimento médico

Os serviços de saúde são operados pela Unimed Porto Alegre. Localizado na Arena, o posto médico comporta dois leitos de UTI e tem salas de triagem, isolamento e espaço com macas para aplicação de medicação ou soro.

Acessibilidade

Espaço de acolhimento pensado para quem precisar fazer uma pausa e se regular diante dos estímulos intensos do festival, com dois psicólogos disponíveis.

Centrais de acessibilidade (uma na Arena e outra no Camarote), com kits de mobilidade e sensoriais, intérpretes de libras e equipe de apoio especializada e serviço especial de garçons.

Serviço de shuttle

O público do Camarote e do Planeta Premium conta com um transporte exclusivo de shuttle, com saída a partir das 16h do Canteiro da Rua Jandaia, na esquina com a Avenida Central de Atlântida. O serviço custa R$ 50 por dia, ida e volta. A compra pode ser feita pelo site Uhuu até esta sexta, pelo link enviado aos compradores de Camarote e Premium. Após essa data, será possível adquirir o serviço no local de embarque.

Faça a sua parte!

Atenção aos cuidados básicos que um evento deste porte exige e que cada um pode fazer para aproveitar ao máximo:

Opte por roupas e sapatos confortáveis

Não esqueça de tomar água Cuide dos seus pertences pessoais; pochetes e cordinhas de celular são boas pedidas

Use protetor solar

Evite deixar o cartão de crédito/débito no bolso

Ingressos

Os ingressos para o Camarote, Rooftop Open Bar e Planeta Premium estão esgotados. Ainda há ingressos para a Arena, que podem ser adquiridos pelo site planetaatlantida.com.br e na bilheteria do evento.

Como assistir de casa

O público pode acompanhar ao vivo a transmissão dos shows na ATL TV, canal do YouTube da Atlântida. A RBS TV exibe ao vivo os shows do Palco Planeta, hoje, após o Jornal da Globo, e no sábado, depois do Altas Horas.

Mapa do evento

Planeta Atlântida / Divulgação

Line-up do Planeta Atlântida 2026

Sexta-feira (30 de janeiro)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h30min - Isa Buzzi

19h - Nenhum de Nós

20h30min - Reação em Cadeia

22h - Maneva

23h30min - Raimundos

1h - Ebony

2h30min - Baile da Syon

Palco Planeta

17h50min - Neto Fagundes

18h - Veigh & Supernova

19h30min - João Gomes

21h - Jota Quest

22h30min - Anitta

0h20min - Menos É Mais Convida Matheus Fernandes

1h50min - Zé Neto & Cristiano

3h20min - Luísa Sonza

Sábado (31 de janeiro)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h - Atl Bands

17h50min - Brandão

19h - Wiu

20h30min - Vitor Kley

22h - Marcão Britto & Thiago Castanho Charlie Brown Jr.

23h30min - Diego & Victor Hugo

1h - Comunidade Nin-Jitsu com participações de Vera Loca, da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção

2h30min - Bonde do Tigrão

Palco Planeta

18h - Armandinho

19h30min - Belo

21h - Ludmilla

22h30min - Simone Mendes

0h - Matuê

1h30min - Alok

3h10min - Dennis convoca Tília



