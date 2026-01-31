Segundo dia de Planeta Atlântida 2026 começa com “a hora do Armandinho”

Armandinho é o artista que mais se apresentou no Planeta Atlântida. Duda Fortes / Agencia RBS

Fim de tarde no Planeta Atlântida? É a hora do Armandinho. Após 30 anos de evento, esta é uma tradição que se estabeleceu enquanto o sol se põe na Saba. Tanto que quando se fala no festival, o público gaúcho imediatamente pensa no cantor.

Armandinho atua como o anfitrião das atrações que estão por vir, abrindo as portas de uma noite que promete ser memorável. É como se ele concedesse uma bênção aos artistas que irão subir ao palco.

Ao mesmo tempo, o cantor promove um romantismo litorâneo pela Saba, transmitindo a sensação de pé na areia e vista para o mar. Predomina uma leveza no ambiente. Como se fosse um luau na praia, mas ainda com o sol dando o último gás.

Foi assim na 17ª participação de Armandinho na maior festa do verão gaúcho. Abrindo o segundo dia de festival, neste sábado (31), o cantor subiu ao Palco Planeta às 18h com Reggae das Tramanda, abaixo de um sol ainda forte.

É inevitável: o Planeta balança e canta junto quando é a hora do Armandinho. Tanto aquele público que tem mais de 30 anos como os jovens que ainda estão escolhendo qual vestibular vão prestar.

Foi assim com as agitadas Rosa Norte e Eu Sou do Mar. Já as românticas Eu Juro e Ursinho de Dormir fizeram casais se abraçarem.

Quando foi a vez de Casinha, alguns planetários lembraram do meme que tem a música como trilha (“Bah, Armandinho é o terror!”), repetindo trechos do áudio.

Em Ana Lua, Vitor Kley subiu ao palco. Foi uma apresentação de mestre e pupilo, já que Armandinho apoiou o cantor no começo de carreira. Na sequência, eles emendaram Desenho de Deus. Ao se despedir, Vitor reverenciou:

— Uma salva de palmas para meu professor, meu mestre. O homem que mais amo nessa vida e abriu meus caminhos.

Armandinho retribuiu as palavras, elogiando o talento de Vitor. Em seguida, o cantor apresentou Lua Cheia, Outra Vida e Outra Noite que Se Vai. Para Toca Uma Regueira Aí, Fabão surgiu no palco para cantar junto, encerrando o show com o sol se escondendo.

Com 17 participações no Planeta Atlântida (o número sobe para 29 se contar as edições catarinenses) desde 2003, Armandinho é o artista que mais subiu ao palco do festival. Virou folclore. Já se comenta que o show dele no Planeta é o que o Rio Grande do Sul tem de mais próximo do especial de fim de ano do Roberto Carlos. Pela apresentação neste fim de tarde, é fácil entender o match.

Enquanto isso

Antes de Armandinho abençoar o Planeta, a festa já estava rolando com a música eletrônica em diferentes ativações de patrocinadores. No Palco Atlântida, a partir das 17h, a Bella e o Olmo da Bruxa era atração do ATL Bands (programa da Rádio Atlântida focado em bandas gaúchas), no Palco Atlântida, recebendo os planetários que chegavam ao evento.

Fundada em 2016 em Porto Alegre, a banda apresenta influências do emo do meio-oeste estadunidense (midwest emo), transitando também entre o rock alternativo e o indie rock. Em 2025, o grupo recebeu o prêmio Açorianos de Música na categoria Revelação do Ano.

Abaixo de uma chuva fina na Saba, a Bella fez uma estreia contundente no festival, reunindo um bom público em torno do palco para o horário.