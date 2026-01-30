Reacendendo sentimentos, Planeta Atlântida celebra 30 anos a partir desta sexta-feira

Serão mais de 30 atrações musicais nos dois dias da maior festa do Sul do país. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Há 30 anos que um sentimento é reacendido durante o verão na Saba, em Atlântida, no litoral norte gaúcho. Quando aquele artista favorito sobe ao palco, ao cantar, rir e dividir momentos com pessoas especiais, ao ser feliz mesmo com chuva. Três décadas e o sentimento não muda. Inclusive, é este o tema do Planeta Atlântida 2026, que tem início nesta sexta-feira (30) e segue no sábado (31). São mais de 30 atrações musicais nos dois dias da maior festa do Sul do país.

Os portões abrem às 16h, mas a abertura oficial está prevista para às 17h50min desta sexta, com Neto Fagundes, no Palco Planeta. Desde 2008, o cantor e comunicador dá a largada do festival cantando o Hino Rio-Grandense. É uma tradição que se perpetua no evento, como se fosse uma tocha olímpica a ser acesa.

O Planeta tem tradição, mas também se renova. A seguir, às 18h, o Palco Planeta recebe Veigh. Cria da periferia de São Paulo (SP), o rapper de 24 anos é um dos maiores nomes do trap no Brasil — subgênero que cresceu expressivamente na última década. Ele sobe acompanhado de artistas de sua gravadora, Supernova. Será a segunda vez do trapper no festival — a estreia foi em 2024.

Quem fará sua primeira apresentação no evento é João Gomes, 23 anos, às 19h30min. Um dos nomes mais queridos da música brasileira na atualidade, o astro pernambucano do piseiro tem agradado aos mais variados públicos e já gravou com nomes de diferentes estilos — Gilberto Gil, Wesley Safadão, BK, entre outros.

Por sua vez, o Jota Quest é um nome veterano no Planeta. Tendo estreado em 1998, a banda irá para a sua 16ª apresentação na edição gaúcha do festival — se contar as vezes que participou da extinta edição catarinense, o número chega a 26. Uma coisa não mudou ao longo das décadas: o show do grupo mineiro deve voltar a contagiar os planetários com hits, às 21h, no Palco Planeta.

Um dos nomes mais aguardados da noite sobe ao Palco Planeta às 22h30min. Quando Anitta surgir, a Saba se transformará em uma pista de dança — especialmente com funk, pop e muito rebolado. É um espetáculo à parte, com recursos visuais grandiosos e coreografias minuciosas, mas sem deixar de lado a espontaneidade da cantora.

Já à 0h20min, o pagode toma conta do Palco Planeta, com Menos é Mais tendo Matheus Fernandes como convidado. O grupo de Brasília volta ao festival após um 2025 exitoso: P Do Pecado, parceria com Simone Mendes, foi a música mais ouvida nas plataformas de streaming no Brasil em 2025. No ranking elaborado pela Pro-Música (entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil) que contempla 50 faixas, Menos é Mais reaparece mais quatro vezes – outro destaque é Coração Partido, em terceiro lugar.

A diversidade musical do Planeta também contempla um dos gêneros mais ouvidos do país, o sertanejo. A dupla Zé Neto & Cristiano marca presença no Palco Planeta, à 1h50min, trazendo modões e sofrências como Notificação Preferida, Largado às Traças, Barulho de Foguete, entre outros.

Por fim, a primeira noite no Palco Planeta será fechada pela cantora gaúcha Luísa Sonza, a partir das 3h20min. Um dos maiores nomes do pop brasileiro, a artista lançou este mês o álbum intimista Bossa Sempre Nova, mas deve incendiar a Saba com muitos hits e rebolados.

Palco Atlântida

A sexta começa no Palco Atlântida com a cantora catarinense Isa Buzzi, às 17h30min, representando o pop da nova geração. Na sequência, duas atrações tradicionais do rock gaúcho sobem ao palco: Nenhum de Nós, às 19h, e Reação em Cadeia, às 20h30min. Maneva traz seu reggae a partir das 22h. O rock retorna com Raimundos, às 23h30min. Ebony mostra a força do rap feminino à 1h e, fechando a primeira noite no palco, o Baile da Syon encerra a programação às 2h30min em clima de festa.

Confira os horários desta sexta-feira de Planeta Atlântida

Sexta-feira (30 de janeiro)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h30min - Isa Buzzi

19h - Nenhum de Nós

20h30min - Reação em Cadeia

22h - Maneva

23h30min - Raimundos

1h - Ebony

2h30min - Baile da Syon

Palco Planeta

17h50min - Neto Fagundes

18h - Veigh & Supernova

19h30min - João Gomes

21h - Jota Quest

22h30min - Anitta

0h20min - Menos É Mais Convida Matheus Fernandes

1h50min - Zé Neto & Cristiano