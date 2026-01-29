Quem é o músico que se diz "muso" de Roberto Carlos em "As Canções que Você Fez Pra Mim"

Roberto Carlos admite que tem algumas musas inspiradoras para suas composições. Renan Mattos / Agencia RBS

Durante entrevista ao podcast Disco Voador, o baterista e percussionista Dedé Marquez revela que As Canções Que Você Fez Pra Mim, lançada por Roberto Carlos no álbum O Inimitável, foi escrita para ele. Os dois se conhecem desde o começo dos anos 1960.

Dedé conta que, naquela época, morava com Erasmo Carlos em um sítio no bairro de Interlagos, em São Paulo, e recebia visitas de Martinha, amiga próxima de Roberto:

— Um dia Roberto me viu bebendo, meio amuado, lá no sítio. Eu tomava remédio para dormir, cambaleava (...). Aí ele fez essa música, como se eu ouvisse as canções que a Martinha fazia para mim — conta.

Roberto Carlos admite que tem algumas musas inspiradoras para suas composições — embora evite falar o nome das homenageadas.

Leia Mais O look faz parte do show: como a moda evoluiu ao longo dos 30 anos do Planeta Atlântida

Além de Roberto, com quem se apresentou pelo Brasil e por outros países, Dedé acompanhou Caetano Veloso e gravou compactos durante a Jovem Guarda.

As Canções Que Você Fez Pra Mim também fez sucesso na voz de Maria Bethânia, nos anos 1990, e batizou o álbum que a cantora fez dedicado às composições de Roberto e Erasmo Carlos.