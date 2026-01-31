Portões são abertos para o segundo dia de Planeta Atlântida 2026

Foi dada a largada para o segundo dia do Planeta Atlântida 2026. Os portões da Saba, em Xangri-lá, foram abertos por volta das 16h, e centenas de planetários começaram a ocupar o espaço que promete estar novamente lotado neste sábado (31).
Como de costume, os primeiros a chegar são os fãs que pretendem ficar perto do palco pra assistir aos seus artistas favoritos (veja abaixo a lista de atrações da noite).
Gerente de uma empresa, João Alberto Noronha, 60 anos, veio de Santiago, na Região Central, para ver pela primeira fez o rapper Matuê. Ele promete permanecer na grade até o horário do show, previsto para a meia-noite.
— Vale o esforço. É um problema que a gente não pode sair de lá depois, da frente do palco, mas a gente dá um jeito — conta o fã.
Mas a turma dos "ansiosos" não é composta apenas por quem sonha em ver um artista específico. O estudante Renato Irigaray, 20, já esteve entre os primeiros a entrar no primeiro dia. É um costume que ele mantém há quatro anos.
— A ideia é sempre ficar o tempo inteiro (na grade). A gente gosta muito de aproveitar todos os shows aqui. Aproveitar essa vibe do Planeta Atlântida. Então, chegar na grade é muito mais um complemento desses sentimento.
Assim como na sexta-feira (30), o segundo dia de festival teve todos os seus ingressos esgotados. Trata-se de uma edição histórica: o festival está completando 30 anos.
Horários dos shows do Planeta Atlântida neste sábado
Palco Planeta
- 18h - Armandinho
- 19h30min - Belo
- 21h - Ludmilla
- 22h30min - Simone Mendes
- 0h - Matuê
- 1h30min - Alok
- 3h10min - Dennis convoca Tília
Palco Atlântida
- 17h - Atl Bands
- 17h50min - Brandão
- 19h - Wiu
- 20h30min - Vitor Kley
- 22h - Marcão Britto & Thiago Castanho Charlie Brown Jr.
- 23h30min - Diego & Victor Hugo
- 1h - Comunidade Nin-Jitsu com participações de Vera Loca, da Guedes, Serginho Moah, Mc Jean Paul e DJ Cabeção
- 2h30min - Bonde do Tigrão