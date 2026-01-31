Portões são abertos para o segundo dia de Planeta Atlântida 2026

Público na chegada à Saba neste sábado. Duda Fortes / Agencia RBS

Foi dada a largada para o segundo dia do Planeta Atlântida 2026. Os portões da Saba, em Xangri-lá, foram abertos por volta das 16h, e centenas de planetários começaram a ocupar o espaço que promete estar novamente lotado neste sábado (31).

Como de costume, os primeiros a chegar são os fãs que pretendem ficar perto do palco pra assistir aos seus artistas favoritos (veja abaixo a lista de atrações da noite).

Gerente de uma empresa, João Alberto Noronha, 60 anos, veio de Santiago, na Região Central, para ver pela primeira fez o rapper Matuê. Ele promete permanecer na grade até o horário do show, previsto para a meia-noite.

— Vale o esforço. É um problema que a gente não pode sair de lá depois, da frente do palco, mas a gente dá um jeito — conta o fã.

Mas a turma dos "ansiosos" não é composta apenas por quem sonha em ver um artista específico. O estudante Renato Irigaray, 20, já esteve entre os primeiros a entrar no primeiro dia. É um costume que ele mantém há quatro anos.

— A ideia é sempre ficar o tempo inteiro (na grade). A gente gosta muito de aproveitar todos os shows aqui. Aproveitar essa vibe do Planeta Atlântida. Então, chegar na grade é muito mais um complemento desses sentimento.

Festival completa 30 anos em 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

Assim como na sexta-feira (30), o segundo dia de festival teve todos os seus ingressos esgotados. Trata-se de uma edição histórica: o festival está completando 30 anos.

Horários dos shows do Planeta Atlântida neste sábado

Palco Planeta

18h - Armandinho

19h30min - Belo

21h - Ludmilla

22h30min - Simone Mendes

0h - Matuê

1h30min - Alok

3h10min - Dennis convoca Tília

Palco Atlântida