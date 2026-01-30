Planeta Atlântida bate recorde histórico e reúne 39 marcas patrocinadoras em edição comemorativa

O Planeta Atlântida chega aos 30 anos reafirmando sua posição como uma das marcas de entretenimento mais fortes e consistentes do país. Para a edição histórica, o festival bateu o recorde de patrocinadores ao assinar com 39 marcas que estarão presentes em diferentes formatos. O desempenho positivo reflete uma estratégia consistente de fortalecimento do evento que, neste ano, confirma seis patrocinadores master: Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS, KTO e Budweiser.

A presença expressiva no nível mais alto de parceria do festival evidencia a confiança do mercado na capacidade do Planeta Atlântida de gerar visibilidade, engajamento e experiências de alto impacto, além de consolidar o evento como um espaço estratégico para ativações, relacionamento e construção de marca.

Pensando nisso, a Renner apresenta uma série de experiências que combinam entretenimento, interatividade e sustentabilidade. Logo na entrada do evento, o público recebe os tradicionais batecos. Depois das 23h, o local vira um ponto de coleta para reciclagem. A roda-gigante também tem novidade: um túnel imersivo repleto de efeitos visuais e trilha sonora. Já no Camarote, os convidados contam com um espaço dedicado a maquiagem e styling para completar a experiência.

O Banrisul e a Coca-Cola apostam em experiências dinâmicas e de alto engajamento. Celebrando a cultura gaúcha, o banco promove ativações que incluem batalhas de DJs, circuitos de jogos inspirados em games consagrados e uma arquibancada com vista privilegiada para o palco Atlântida (junto com a PUCRS). Já a Coca-Cola leva sua atmosfera festiva com baladas comandadas por DJs, shows surpresa e experiências de convivência, além de ações exclusivas para convidados. Neste ano, a marca também será responsável por garantir o selo de Evento Neutro, neutralizando a emissão de carbono total do festival por meio da obtenção de créditos e apoio a projetos de energias renováveis.

A PUCRS chega ao Planeta Atlântida como um grande ponto de encontro, com ativações conectadas à vida universitária. Na Arena, apresenta ações exclusivas como o Pinball Humano, que estimula vivências coletivas, o desafio do Listão, que resgata a nostalgia da faixa de bixo e uma arquibancada que traduz um espaço do campus, estrategicamente posicionada em frente ao Palco Atlântida. No Camarote, o destaque fica por conta da Glambot, câmera que registra momentos marcantes dos planetários com a marca.

A KTO, por sua vez, retorna com o seu Rooftop Open Bar exclusivo para maiores de 18 anos e ativações imersivas no Camarote, com distribuição de brindes colecionáveis ao público.

Já a Budweiser oferece aos planetários uma operação de bar com ação de fotos e, no Camarote, traz um espaço de descanso e uma ativação sensorial com transmissão dos shows do Planeta.

Outras grandes marcas também marcam presença no evento em outros formatos de cota: Mastercard, Absolut Sprit, Aperol, Sprit, Schweppes, Flying Fish, Red Bull, Docile, OCERGS, Corsan, Aurora, Unimed Porto Alegre, Claro, JBL, GM, LATAM, Olina, Mantecorp, Panvel, Lactalis, Bruse, 99 App, Smirnoff, Governo do Estado (Viva o RS), Detran, Laghetto, Laçador de Ofertas, Arco, SEAPI, Nat Frangos, AGASV e La Mafia.

— O Planeta se consolidou como uma plataforma que vai muito além do palco. As marcas encontram no evento um ambiente potente para criar experiências relevantes, conversar com diferentes gerações e construir valor de longo prazo. Esse recorde de marcas parceiras reforça a confiança do mercado e a maturidade do festival como ativo estratégico — destaca Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS, realizador do evento ao lado de DC Set Group.

Planeta Atlântida 2026