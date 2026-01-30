Planeta Atlântida 30 anos: com filas desde a madrugada, primeiros planetários entram na Saba

Grupo de planetários aguardava ansiosamente na Saba. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Oficialmente, começou: os portões do primeiro dia da edição de 30 anos do Planeta Atlântida foram abertos às 16h15min desta sexta-feira (30). Mas horas antes das grades serem liberadas, um grupo de planetários já aguardava ansiosamente na Saba, em Atlântida.

A enfermeira Rafaela Roman, de 42 anos, foi a primeira a chegar na fila, ainda durante a madrugada: às 1h30min, ela perdeu o sono e resolveu abrir os trabalhos.

— Peguei chuva na madrugada, mas vale para curtir os 30 anos do Planeta.

A busca por poder curtir os shows na grade e aguardar pela entrada na Saba já se tornou uma tradição. No início da manhã, o grupo de amigos formado nas filas do Planeta foi se completando.

— Esse é o quarto ano que chegamos cedo. Hoje de manhã eu trouxe um cafezinho para a Rafa, fizemos piquenique, e acaba sendo sobre amizade. Quando olho os vídeos e as fotos do ano passado, já me sinto radiante, como aquela menininha que quando tinha 14, 15 anos e não podia vir — afirma fotógrafa Elisiane da Rosa, 38 anos.

Além da paixão pelo festival, a esperança de ficar perto de ídolos também motiva os fãs a chegar cedo. É o caso de Rayana Diniz, de 23 anos. Natural de Capão de Capão da Canoa, ela saiu de Tubarão, Santa Catarina, onde mora atualmente, para entregar flores e um cartaz para Luísa Sonza, a última artista que irá se apresentar no Palco Planeta neste primeiro dia.

Rayana, de 23 anos, saiu de Tubarão para participar do festival. Gabriela Plentz / Agencia RBS

— Cheguei aqui às 10h15min. A expectativa é ficar na grade até o show dela, mostrar o cartaz ou encontrar ela em alguma das ativações. Desde o primeiro Planeta que ela participou, eu vim em todos. É surreal. Eu ouvia as músicas de longe porque morava aqui perto, e ver a Luísa aqui, que é gaúcha também, para mim, é muito significativo.