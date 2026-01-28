Planeta Atlântida 2026: saiba como chegar ao festival

Planeta Atlântida celebra seus 30 anos nesta sexta e no sábado. Nani ArtClub / Divulgação

Saindo de Porto Alegre, do Interior ou da Serra, os caminhos levam ao Litoral Norte nesta sexta (30) e no sábado (31). O ponto de encontro de milhares de gaúchos será a Saba, em Atlântida, que recebe a edição que celebra os 30 anos do Planeta Atlântida. No palco, a festa fica por conta de nomes como Anitta, João Gomes, Menos é Mais, Ludmilla, Simone Mendes e Alok.

Para quem ainda está decidindo como vai para o evento, é importante ficar atento aos horários e às rotas. Com o movimento intenso esperado na freeway e nas avenidas que dão acesso ao balneário, escolher a melhor opção de transporte ajuda a evitar atrasos e garante uma chegada mais tranquila.

Abaixo, GZH mostra as opções de ônibus, as linhas que circulam entre as praias e o que você precisa saber para chegar ao Planeta:

Como chegar ao Planeta Atlântida 2026

Indo de ônibus

Para os planetários que decidirem ir de ônibus, o ponto de parada mais próximo à Saba é a cidade de Xangri-lá. No entanto, a cidade não possui uma rodoviária e o ponto de desembarque fica na Avenida Paraguassu, 4.376, cerca de 1,5 quilômetros do local do festival.

Outra opção é comprar a passagem até a rodoviária de Capão da Canoa partindo da sua cidade de origem. Nos trajetos operados pela Unesul, a companhia irá disponibilizar, na sexta e no sábado, a opção de desembarque no Macromix Atacado (Av. Guará, 2.575 - RS 407), a cerca de 750 metros do local da Saba.

Porto Alegre — Capão da Canoa

Horários dos ônibus: na quinta-feira (29), o primeiro ônibus com destino ao Litoral Norte parte às 6h30min, e o último, às 21h30min. Na sexta-feira, as saídas ocorrem das 6h30min às 22h30min. Já no sábado, os horários vão das 6h30min às 21h30min. Nos dois dias do evento, haverá ônibus diretos para Capão, com partidas a cada 30 minutos, a partir das 10h

na quinta-feira (29), o primeiro ônibus com destino ao Litoral Norte parte às 6h30min, e o último, às 21h30min. Na sexta-feira, as saídas ocorrem das 6h30min às 22h30min. Já no sábado, os horários vão das 6h30min às 21h30min. Nos dois dias do evento, haverá ônibus diretos para Capão, com partidas a cada 30 minutos, a partir das 10h Tempo de viagem: de uma hora e 55 minutos a três horas e 30 minutos

de uma hora e 55 minutos a três horas e 30 minutos Desembarque: na quinta-feira, o desembarque será realizado normalmente na rodoviária de Capão. Na sexta e no sábado, dias de Planeta, os passageiros poderão optar por desembarcar na rodoviária ou no Macromix Atacado, a cerca de 750 metros da Saba, conforme informado pela empresa Unesul

Porto Alegre — Xangri-lá

Horários dos ônibus: na quinta-feira (29), o primeiro ônibus sai às 6h30min e o último às 21h30min da rodoviária de Porto Alegre. Na sexta-feira e no sábado, os horários de partida vão das 6h30min até as 22h30min

na quinta-feira (29), o primeiro ônibus sai às 6h30min e o último às 21h30min da rodoviária de Porto Alegre. Na sexta-feira e no sábado, os horários de partida vão das 6h30min até as 22h30min Tempo de viagem: de duas horas e 35 minutos a duas horas e 55 minutos

de duas horas e 35 minutos a duas horas e 55 minutos Desembarque: o desembarque será entre as avenidas Paraguassu e Central, a cerca de um quilômetro e meio da Saba

Quanto custa e como comprar

As passagens da Capital para o Litoral Norte variam conforme o tipo de ônibus (direto ou semidireto) e a inclusão de taxas:

Preços para Capão: de R$ 54,48 a R$ 73,50

de R$ 54,48 a R$ 73,50 Preços para Xangri-lá: de R$ 60,40 a R$ 79,60

Os bilhetes podem ser adquiridos nos sites oficiais da Rodoviária de Porto Alegre e da Unesul. A Unesul também disponibiliza televendas pelos números de WhatsApp (51) 3375-9595 (atendimento via chatbot) e (51) 9710-4358 (atendimento humano).

Do litoral à Saba

Para quem já está no Litoral Norte, a principal alternativa para chegar à Saba é o serviço Interpraias. As linhas percorrem a Avenida Paraguassu, conectando os principais balneários da região ao local do festival.

Tramandaí — Xangri-lá

Quem está em Tramandaí ou nos balneários vizinhos contará com uma operação de ônibus com horários exclusivos para o Planeta Atlântida. A principal vantagem é o ponto de desembarque: os coletivos da Unesul param nas imediações de um posto de gasolina (Sander), a cerca de 500 metros da entrada da Saba. De acordo com a empresa, haverá um estande para orientações.

Itinerário e embarque: o serviço parte da Rodoviária de Tramandaí e faz paradas para embarque nas rodoviárias de Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, Atlântida Sul, Rainha do Mar e Xangri-lá

o serviço parte da Rodoviária de Tramandaí e faz paradas para embarque nas rodoviárias de Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, Atlântida Sul, Rainha do Mar e Xangri-lá Horários dos ônibus: na sexta (30) e no sábado (31), as saídas de Tramandaí ocorrem às 14h, 15h30min, 17h e 18h30min

na sexta (30) e no sábado (31), as saídas de Tramandaí ocorrem às Passagem: os valores variam conforme a distância. O menor preço é de R$ 6,70 (trecho Rainha do Mar — Atlântida) e o maior é de R$ 9 (trecho Tramandaí — Atlântida), à venda no site da Unesul ou pelos números de WhatsApp

Retorno para as praias

Para a volta do festival, haverá uma operação especial de madrugada com destino às rodoviárias de Xangri-lá, Rainha do Mar, Atlântida Sul, Santa Terezinha, Mariluz, Imbé e Tramandaí.

Local de embarque: o ponto de partida é o mesmo local de desembarque da ida (próximo ao posto Sander)

o ponto de partida é o mesmo local de desembarque da ida (próximo ao posto Sander) Horários dos ônibus: estão previstos cinco horários fixos após os shows: 3h30min, 4h, 4h30min, 5h e 5h30min

estão previstos cinco horários fixos após os shows: Ônibus extras: a Unesul confirmou que disponibilizará veículos adicionais conforme a lotação para garantir o transporte de todos os passageiros

Para mais informações sobre a operação especial, a Unesul disponibiliza atendimento no WhatsApp pelo número (51) 9710-4358 (é necessário selecionar a opção 2 para falar com um atendente).

Torres — Xangri-lá

Para quem se desloca das praias localizadas mais ao Norte, há opções de horários partindo de Torres e passando por balneários estratégicos ao longo do trajeto até o local do festival.

Itinerário e embarque: o serviço parte da Rodoviária de Torres e realiza paradas para embarque em Rondinha, Arroio do Sal, Curumim, Arroio Teixeira, Capão Novo, Capão da Canoa e Xangri-lá

o serviço parte da Rodoviária de Torres e realiza paradas para embarque em Rondinha, Arroio do Sal, Curumim, Arroio Teixeira, Capão Novo, Capão da Canoa e Xangri-lá Horários do ônibus: os ônibus partem da rodoviária às 6h15min, 8h30min, 11h15min e 16h45min

os ônibus partem da rodoviária às 6h15min, 8h30min, 11h15min e 16h45min Passagem: os valores variam de acordo com o trecho percorrido. O custo de Torres a Capão da Canoa é de R$ 33,67, enquanto o trajeto de Capão Novo a Capão da Canoa sai por R$ 8,68, à venda no site da Unesul ou pelos números de WhatsApp

os valores variam de acordo com o trecho percorrido. O custo de Torres a Capão da Canoa é de R$ 33,67, enquanto o trajeto de Capão Novo a Capão da Canoa sai por R$ 8,68, à venda no ou pelos números de WhatsApp Dica: como esses ônibus percorrem um trajeto mais longo e passam por diversas rodoviárias, o tempo de viagem pode variar conforme o movimento na Avenida Paraguassu. A recomendação é chegar ao ponto de embarque com antecedência

Do Interior ao Litoral

Para os planetários que partem de outras regiões do Rio Grande do Sul, há linhas diretas conectando a Serra, o Centro e a Fronteira Oeste ao Litoral Norte.

Santa Maria — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: saídas na quinta (29) às 22h30min. Na sexta (30), há horários às 1h, 10h, 13h e 22h30min

saídas na quinta (29) às 22h30min. Na sexta (30), há horários às 1h, 10h, 13h e 22h30min Desembarque: na rodoviária de Capão

na rodoviária de Capão Tempo da viagem: em média, seis horas e 30 minutos

em média, seis horas e 30 minutos Passagem: passagens a partir de R$ 147,70, à venda no site da Planalto ou na rodoviária de Santa Maria

Uruguaiana — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: saídas na quinta (29) e na sexta (30) às 20h45min

saídas na quinta (29) e na sexta (30) às 20h45min Desembarque: na rodoviária de Capão

na rodoviária de Capão Tempo da viagem: em média, 12 horas

em média, 12 horas Passagem: a partir de R$ 241,64, à venda no site da Planalto ou na rodoviária de Uruguaiana

Alegrete — Capão da Canoa

Horário dos ônibus: saídas na quinta (29) e na sexta (30) às 22h50min

saídas na quinta (29) e na sexta (30) às 22h50min Desembarque: na rodoviária de Capão

na rodoviária de Capão Tempo da viagem: em média, 10 horas

em média, 10 horas Passagem: a partir de R$ 196,77, à venda no site da Planalto ou na rodoviária de Alegrete

Caxias do Sul — Capão da Canoa

Horários dos ônibus: na quinta-feira (29), as saídas ocorrem às 7h30min, 8h e 19h. Na sexta-feira (30), as partidas de Caxias do Sul são às 8h, 17h e há um horário extra às 19h. No sábado (31), a saída ocorre às 07:30min

na quinta-feira (29), as saídas ocorrem às 7h30min, 8h e 19h. Na sexta-feira (30), as partidas de Caxias do Sul são às 8h, 17h e há um horário extra às 19h. No sábado (31), a saída ocorre às 07:30min Desembarque: o desembarque é realizado na rodoviária de Capão da Canoa

o desembarque é realizado na rodoviária de Capão da Canoa Tempo da viagem: aproximadamente três horas e 30 minutos

aproximadamente três horas e 30 minutos Passagem: os valores custam a partir de R$ 92,45. Os bilhetes podem ser adquiridos nos sites da Expresso Caxiense e Rodoviária de Caxias

Indo de carro

Para quem for de carro, a organização do festival incentiva caronas. Não há estacionamento no evento. O motorista terá de deixar o veículo estacionado em vias próximas à Saba ou em estacionamentos privados.

É importante observar que a região do entorno do festival terá alterações no trânsito nos dias de evento.

Veja abaixo informações sobre rotas:

Da Capital

Quem está em Porto Alegre deve utilizar a BR-290, a freeway, depois entrar na RS-389 (Estrada do Mar), seguindo em direção ao Litoral Norte, e então acessar a ERS-407. Em seguida, entrar à direita na Avenida Central.

Do Litoral

Seja Norte ou Sul, a indicação é seguir pela via principal, a Avenida Paraguassu, e entrar na Avenida Central, até chegar na Avenida Interbalneários, junto ao acesso para a RS-407.

Da Serra

O caminho deve ser feito pela Rota do Sol, que ocupa a extensão de duas estradas, a ERS-453 e a ERS-486, e que liga a região ao litoral gaúcho.

De Santa Catarina

Deve descer a BR-101, rodovia que liga Palhoça a Osório, e logo depois utilizar a ERS-389 (Estrada do Mar).

O que é o Shuttle e como posso usar?

O público do Camarote e do Planeta Premium conta com um transporte exclusivo de Shuttle, com saída a partir das 16h do Canteiro da Rua Jandaia, na esquina com a Avenida Central de Atlântida.

O Shuttle custa R$ 50 por dia, com direito a ida e volta. As saídas acontecem sempre que o veículo estiver lotado.

O serviço funciona até o final do evento nos dois dias e o bilhete pode ser adquirido no local de partida ou em espaço definido no Camarote, durante o evento.

Como voltar do Planeta Atlântida 2025

De ônibus, a referência para o embarque é a rodoviária de Capão da Canoa. Companhias como Unesul e Planalto também oferecem horários de partida de outras cidades do Litoral Norte em direção a outras regiões do Estado.

Capão da Canoa — Porto Alegre : saídas da rodoviária de Capão, no domingo (1º), das 6h às 21h. O trecho é operado pela Unesul

: saídas da rodoviária de Capão, no domingo (1º), das 6h às 21h. O trecho é operado pela Unesul Capão da Canoa — Alegrete : saída da rodoviária de Capão, no domingo, às 19h15min. O trecho é operado pela Planalto

: saída da rodoviária de Capão, no domingo, às 19h15min. O trecho é operado pela Planalto Capão da Canoa — Caxias do Sul: saídas da rodoviária de Capão, no domingo (1º), às 9h40min e 17h40min. O trecho é operado pela Expresso Caxiense

saídas da rodoviária de Capão, no domingo (1º), às 9h40min e 17h40min. O trecho é operado pela Expresso Caxiense Capão da Canoa — Santa Maria : saída da rodoviária de Capão, no domingo, de ônibus às 17h30min, 18h, 20h10 e às 23h. O trecho é operado pela Planalto

: saída da rodoviária de Capão, no domingo, de ônibus às 17h30min, 18h, 20h10 e às 23h. O trecho é operado pela Planalto Capão da Canoa — Uruguaiana : saída da rodoviária de Capão, no domingo, às 19h15min. O trecho é operado pela Planalto

: saída da rodoviária de Capão, no domingo, às 19h15min. O trecho é operado pela Planalto Capão da Canoa — Tramandaí: saída da rodoviária de Capão, no domingo (1º), das 3h30 às 5h30min. O trecho é operado pela Unesul