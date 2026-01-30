Planeta Atlântida 2026: acompanhe ao vivo o primeiro dia do festival

O Planeta Atlântida 2026 começou! Os planetários já estão na Saba, em Atlântida, para curtir muita música nesta sexta-feira (30) e no sábado (31). Neste ano, o festival completa 30 anos e promete ser histórico. Por volta das 22h desta sexta, no show do Jota Quest, foi anunciado o sold out de ingressos para os dois dias.
Antes da banda mineira, o Palco Planeta recebeu Neto Fagundes, para a tradicional abertura com o Hino Rio-Grandense, Veigh & Supernova e João Gomes.
A noite segue com Anitta, Menos é Mais convida Matheus Fernandes e Zé Neto & Cristiano. A gaúcha Luísa Sonza encerra a primeira noite da edição de 30 anos do Planeta Atlântida.